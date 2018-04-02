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сегодня, 19:35 9

Амурские казаки собрались на фестивале в Благовещенске

В Благовещенске провели областной праздник казачьей культуры. «Албазинский острог» посвятили 160-летию Амурской области. Два дня все, кому интересна история и традиции амурского казачества, обсуждали их на научной конференции, общались в неформальной обстановке, посещали выставки-ярмарки.

Закончилось мероприятие большим концертом, на который собрались художественные коллективы со всей области.

Возле Албазинского острога соорудили импровизированную кузницу. Чтобы посетители своими глазами увидели, каким нелегким был быт казаков в начале прошлого века. Учить историю во время таких фестивалей интереснее, чем по учебнику. На два дня в Благовещенске собрались сторонники казачьего движения и знатоки истории и культуры амурских казаков. Такого внимания к фестивалю не ожидали даже организаторы. Было подано более 76 заявок с территорий, а на концерт привезли около 100 номеров.

«Открылись многочисленные выставки, подведено много итогов, сегодня мы впервые попробовали продемонстрировать казачью кухню. Я думаю, зрителям и гостям Амурской области должно понравиться», – говорит министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова.

Праздник прошел в день преподобного Алексия – покровителя казаков. В Амурской области около 500 человек состоят в казачьих объединениях. А сторонников казачьего движения намного больше. Многие из них стали участниками финального концерта, который состоялся в Амурском областном доме народного творчества. Каждого гостя встречали как родного.

В течение двух дней в Доме народного творчества работала казачья лавка. В ней представили расписные рубахи, фуражки, папахи, кубанки – для казаков, платки, сарафаны, платья – для казачек. Рядом расположились амурские мастера с сувенирной продукцией.

Фестиваль собрал самых разных людей, которых объединяет любовь к народным традициям. «Просто нравится культура народа, песни народные, казачьи очень нравятся. Казаки, они же, получается, первооткрыватели – открывали наши поселения. У нас даже в Архаринском районе есть казачье поселение Иннокентьевка», – рассказал участник народного хора «Есения» (Архаринский район) Михаил Мацоцкий.

Говорить о юбилее Амурской области без казачества невозможно. И в этом году множество культурных мероприятий пройдет именно с участием казаков. 28 мая Приамурье отметит 160 лет со дня подписания Айгуньского договора. Но самый грандиозный праздник состоится 18 августа. Прямо на берегу Амура выступят артисты драматического театра. И пройдет еще один казачий фестиваль – но уже не в Благовещенске, а в древней столице Приамурья – в Албазине.

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#история #культура

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    55 минут назад

    Вот только на фестивалях и можно увидеть представителей амурского "казачества"

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    50 минут назад

    А чё, пусть ряженные потусят, коль душа праздника требует.

  • chuma

    chuma
    48 минут назад

    Вы не правы, Вашество. Один такой частенько мне встречается в Благовещенске.

    У него Георгиев (ЗОВО) штук 5, не считая остальных висюлек.

  • vertex

    vertex
    44 минуты назад

  • Генрих VI

    Генрих VI
    38 минут назад

    chuma

    Вы не правы, Вашество. Один такой частенько мне встречается в Благовещенске.

    У него Георгиев (ЗОВО) штук 5, не считая остальных висюлек.



    Не, ну ежели пять, то тогда, да. Славный казак! Вот ежели бы три или четыре "Георгия", то что об ём гутарить.

  • chuma

    chuma
    33 минуты назад

    А я об чём гутарю.

  • Гoсподи

    Гoсподи
    13 минут назад

    Господи!

    В Амурской области бесконечно можно смотреть на три вещи: пожары; наводнения; и взрослых дядек, играющих в солдатиков. Последнее не зависит от стихии. Просто умом тронулись.

  • chuma

    chuma
    8 минут назад

    А вот нагайкой вас, нагайкой!

  • Гoсподи

    Гoсподи
    1 минута назад

    chuma

    А вот нагайкой вас, нагайкой!



    Да нету у них ни на, ни гайки. Всё на цацки и фестивали уходит. И на грызню между собой.

    Казачество в Амурской области - это своего рода косплей. Ладно бы туристов потешали и копеечку малую имели. А так - вещь в себе. О нынешнем казачестве вспоминают когда в новостях полный штиль.

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