В Благовещенске начались продажи льготных авиабилетов в Сочи и Симферополь
Рейсы из Благовещенска в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург с посадкой в аэропорту Кольцово города Екатеринбург для льготной категории граждан будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Авиационные агентства начали продажи билетов по спецтарифу.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», авиаперевозчик на эти маршруты, которые готово было субсидировать российское правительство, нашелся не сразу. Единственным маршрутом, по которому планировались льготные авиаперевозки, был маршрут из Благовещенска в столицу страны.
Сегодня стало известно, что компания «Уральские авиалинии» готова доставить амурчан в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург.
Стоимость билетов по маршруту Благовещенск – Сочи составит 9 500 рублей, Благовещенск – Санкт- Петербург – 6 500 рублей, Благовещенск – Симферополь – 9 800 рублей в одну сторону.
«В результате переговоров с руководством Минтранса РФ, Росавиции и авиакомпаний по вопросам организации выполнения субсидируемых государством полетов из Благовещенска в европейскую часть страны у амурчан появилась возможность, минуя московский авиаузел, приобрести билеты в города курорты Сочи и Симферополь, а также в северную столицу России Санкт-Петербург», – отметил министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.
«Рейсы по этим маршрутам как по субсидированному тарифу, так и по обычному является трансфертным. То есть будет пересадка в Екатеринбурге. Допустим, пассажиры садятся на самолет в Благовещенске, отправляются в Екатеринбург, а потом расходятся по направлениям. Появилась возможность сделать стыковочные рейсы. Только цена разная для разных категорий. Стоимость билетов для тех, у кого нет льгот, нужно узнавать в авиакассе или в авиаагентствах. Стоит отметить, что билет при этом на рейс один. То есть билету присваивается номер с дробью. Цифра после черточки обозначает, куда дальше полетит пассажир», – пояснили в министерстве транспорта Амурской области.
Количество предоставляемых льготных мест на рейсе составляет до 30 % от посадочных мест в самолете. Льготная программа авиаперевозок продлена до 1 декабря.
Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы. При этом льготные билеты являются невозвратными.
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