В Благовещенске начались продажи льготных авиабилетов в Сочи и Симферополь

Фото: ntv.ru

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авиаперевозчик на эти маршруты, которые готово было субсидировать российское правительство, нашелся не сразу. Единственным маршрутом, по которому планировались льготные авиаперевозки, был маршрут из Благовещенска в столицу страны.

Сегодня стало известно, что компания «Уральские авиалинии» готова доставить амурчан в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург.

Стоимость билетов по маршруту Благовещенск – Сочи составит 9 500 рублей, Благовещенск – Санкт- Петербург – 6 500 рублей, Благовещенск – Симферополь – 9 800 рублей в одну сторону.

«В результате переговоров с руководством Минтранса РФ, Росавиции и авиакомпаний по вопросам организации выполнения субсидируемых государством полетов из Благовещенска в европейскую часть страны у амурчан появилась возможность, минуя московский авиаузел, приобрести билеты в города курорты Сочи и Симферополь, а также в северную столицу России Санкт-Петербург», – отметил министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.

«Рейсы по этим маршрутам как по субсидированному тарифу, так и по обычному является трансфертным. То есть будет пересадка в Екатеринбурге. Допустим, пассажиры садятся на самолет в Благовещенске, отправляются в Екатеринбург, а потом расходятся по направлениям. Появилась возможность сделать стыковочные рейсы. Только цена разная для разных категорий. Стоимость билетов для тех, у кого нет льгот, нужно узнавать в авиакассе или в авиаагентствах. Стоит отметить, что билет при этом на рейс один. То есть билету присваивается номер с дробью. Цифра после черточки обозначает, куда дальше полетит пассажир», – пояснили в министерстве транспорта Амурской области.

Количество предоставляемых льготных мест на рейсе составляет до 30 % от посадочных мест в самолете. Льготная программа авиаперевозок продлена до 1 декабря.

Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы. При этом льготные билеты являются невозвратными.