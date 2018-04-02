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сегодня, 18:01 12

На главной площади Благовещенска рухнула металлическая конструкция с телеэкраном

На главной площади Благовещенска рухнула металлическая конструкция с телеэкраном

В понедельник, 2 апреля, во второй половине дня, в Благовещенске на площади Ленина из-за ветра упала металлическая конструкция возле большой сцены, на которой держался телеэкран. Очевидцы прислали фотографии в редакцию ИА «Амур.инфо».

В городской администрации о возникшей проблеме знают, сообщили в пресс-службе областного центра. Представители соответствующих служб уже выехали на место, и сейчас проводится проверка повреждений и решается вопрос о восстановлении.

Просмотров всего: 3263

#происшествия

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Хорошо хоть детей не было рядом,они всегда там бегают...

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    куда Калита глядела?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    https://www.ivi.ru/watch/126658

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    Это вы еще не знаете во сколько десятков миллионов обошлись эти фермы

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    1 час назад

    Калита то тут каким боком? Починят, думаю без миллионов обойдутся. Главное, что никого не пришибло. Конструкция видно что рассчитана и на сильные ветра, но у нас тут дует уже неделю по сумасшедшему, да и фермам этим уже не первый год.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    43 минуты назад

    Ничё!дунут плюнут и надёжно склеют скотчем! РАССЕЯ!!!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    38 минут назад

    Если ветра не держит, разобрать надо.

  • Абра

    Абра
    22 минуты назад

    Странная ситуация. Раз упала, значит плохо стояла. Ветра - это не землятресение. При установке конструкций всегда расчеты долдны быть - выдержит не выдержит. Дурдом одним словом.

  • Абра

    Абра
    22 минуты назад

    Странная ситуация. Раз упала, значит плохо стояла. Ветра - это не землятресение. При установке конструкций всегда расчеты долдны быть - выдержит не выдержит. Дурдом одним словом.

  • Абра

    Абра
    22 минуты назад

    Странная ситуация. Раз упала, значит плохо стояла. Ветра - это не землятресение. При установке конструкций всегда расчеты долдны быть - выдержит не выдержит. Дурдом одним словом.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    17 минут назад

    А конкретные ответственные будут?

    Кто ущерб городу возместит?

    Прогноз на сильный ветер был дан вовремя.

    Или на стихию спишут?

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    Братеев

    куда Калита глядела?



    Она не виновата!

    Ей МЧС эсэмэску с предупреждением не прислало!

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