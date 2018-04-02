На главной площади Благовещенска рухнула металлическая конструкция с телеэкраном

В понедельник, 2 апреля, во второй половине дня, в Благовещенске на площади Ленина из-за ветра упала металлическая конструкция возле большой сцены, на которой держался телеэкран. Очевидцы прислали фотографии в редакцию ИА «Амур.инфо».

В городской администрации о возникшей проблеме знают, сообщили в пресс-службе областного центра. Представители соответствующих служб уже выехали на место, и сейчас проводится проверка повреждений и решается вопрос о восстановлении.

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#происшествия

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Василий Кленин