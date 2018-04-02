Первый беспилотник «Почты России» разбился о стену

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Экспериментальной площадкой для первой доставки почтового груза беспилотником был выбран Улан-Удэ. Летательный аппарат должен был доставить груз из городского почтового отделения в село Тарбагатай в 35 километрах от города.

«При тестовом запуске беспилотного летательного аппарата в Республике Бурятия произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных», – сообщили в компании «Рудрон/Экспедитор 3М», которая разработала дрон. В «Почте России» отметили, что тестирование организовал разработчик, а представителей почтовой компании пригласили на него в качестве гостей.

Представитель «Почты России» Сергей Коляда в беседе с «КоммерсантЪ» не уточнил, как падение беспилотника повлияет на проект доставки посылок дронами. «Мы просто протестировали дрон по приглашению губернатора. Пусть производитель сначала даст заключение, почему так произошло. Будем дальше исследовать вопрос», – сказал Сергей Коляда.

Вопрос использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для доставки посылок начал прорабатываться на «Почте России» в 2016 году. В сентябре 2017 года гендиректор «Почты России» Николай Подгузов рассказывал о планах по запуску в Якутии БПЛА для пересылки почтовых отправлений весом от 50 до 300 килограммов от сортировочного центра до удаленных отделений почтовой связи.