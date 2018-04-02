Топового блогера Илью Варламова задержали «китайские чекисты»

Фото: varlamov.ru

Популярный блогер-путешественник, пишущий о городах и архитектуре, попал в неприятности в китайском городе Хэйхэ. Илья вызвал подозрение сотрудников службы безопасности тем, что фотографировал районы города.

Путевые заметки и фоторепортаж с китайско-российской границы Варламов уже опубликовал в блоге. Илья попросил таксиста провезти его по городским районам: «Если вы не знаете, Хэйхэ развивается стремительными темпами, почти как Дубай. Растут небоскрёбы, сияют огнями проспекты. Город очень быстро набирает жителей, и повсюду строятся новые огромные районы. Тут 60 домов – там 20! На горизонте, куда ни посмотрите, лес кранов. Смотрим разные районы, дома, благоустройство... Обращаю внимание на качество строительства. Давно я не видел такого качества! Дома буквально разваливаются через несколько лет после постройки».

Утром 2 апреля блогера и сопровождающего его переводчика задержали на таможне и под конвоем вывели из терминала. «Пытаюсь объяснить, что я пишу про благоустройство, архитектуру, поэтому и снимаю. Кто-то из наших соотечественников радостно кидает в спину: "Американцев взяли!"» – пишет Варламов.

В участке «китайские чекисты», как назвал блогер сотрудников службы безопасности, изучали фотоаппарат и ноутбук путешественника. Сам он в это время гадал, что натворил: «Версий было несколько. Основная – что я вчера вечером купил молдавское вино в магазине российских продуктов. Криковский шираз за 120 юаней 2015-го года был так себе».

Спустя некоторое время он понял, что таксист, который возил путешественника и его сопровождающего по городу, решил, что они шпионы. «Ну да: два парня, обвешанные камерами, вместо проституток, массажных салонов и ресторанов просят показывать дома, дворы и расспрашивают про строящийся мост! – продолжает Варламов. – Сразу после поездки водитель поехал в местное отделение госбезопасности и написал донос! Слил, что мы снимали, где мы живём. К нам приставили слежку, и в терминале нас уже ждали».

После всех необходимых процедур Варламова с переводчиком на полицейской машине отвезли в терминал, где благополучно выпустили на родину. «Потеряли часа два. В автобусе, который должен отвезти в Россию, играет "Радио Дача Благовещенск". Я дома!» – радуется блогер.

У себя в фейсбуке Илья Варламов пообещал встретиться с благовещенцами и ответить на вопросы. По совпадению, именно на 2 апреля – день визита блогера в Благовещенск – в городе назначена дискуссионная встреча «Поговорим о городе». Организаторы пригласили горожан обсудить, как менять город и что для этого нужно. Именно этой теме – развитию городской инфраструктуры – посвящает свои посты Варламов. Популярностью читателей пользуется серия его материалов, построенных по принципу сравнения городов «хороший/плохой». В настоящее время блогер работает над проектом «Граница».

Встреча с топовым блогером, популяризатором урбанистики Ильей Варламовым, состоится 2 апреля в 19 часов по адресу: улица Кузнечная, 1 (гостиница «Дружба», 1 этаж), арт-пространство Beloved Art.