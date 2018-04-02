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сегодня, 17:43 0

В Свободном осудили мужчину, который совращал ребенка и снимал это на видео

В Свободном вынесли приговор местному жителю, его признали виновным по семи эпизодам преступлений. Мужчина «совершал развратные действия без применения насилия в отношении малолетней» и снимал происходящее на видео.

Известно, что преступления были совершены с 2014 по 2016 годы. На тот момент, когда мужчина первый раз совратил ребенка, девочке было 9 лет. Мужчина был сожителем мамы ребенка.

Уголовное дело возбудили по пункту б части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), части 2 статьи 242 УК РФ (видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица не достигшего восемнадцатилетнего возраста).

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с лишением права занимать определенные должности на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с него 500 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.

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#дети #криминал #происшествия

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