Мост через Амур в районе Благовещенска получит федеральную поддержку

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Строительство моста из Благовещенска в Хэйхэ через реку Амур одобрено к включению в государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Проекту будет оказана государственная поддержка. Такое решение принято по результатам отбора Минвостокразвития, объявленного в январе 2018 года.

Проект получит государственную нефинансовую поддержку, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Амурской области. Это повысит привлекательность проекта для российских и иностранных партнеров, банков и кредитных организаций. Также это должно способствовать снижению рисков административных барьеров.

Среди критериев отбора – объем частных инвестиций, уже вложенных в проект (от 50 миллионов рублей), количество создаваемых рабочих мест. Еще один критерий – объем поступлений от проекта в бюджеты бюджетной системы России в течение 10 лет.

Завершение строительных работ на мостовом переходе Благовещенск – Хэйхэ запланировано на 2019 год.