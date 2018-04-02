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сегодня, 17:30 3

Мост через Амур в районе Благовещенска получит федеральную поддержку

Мост через Амур в районе Благовещенска получит федеральную поддержку
Фото: amurobl.ru

Строительство моста из Благовещенска в Хэйхэ через реку Амур одобрено к включению в государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Проекту будет оказана государственная поддержка. Такое решение принято по результатам отбора Минвостокразвития, объявленного в январе 2018 года.

Проект получит государственную нефинансовую поддержку, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Амурской области. Это повысит привлекательность проекта для российских и иностранных партнеров, банков и кредитных организаций. Также это должно способствовать снижению рисков административных барьеров.

Среди критериев отбора – объем частных инвестиций, уже вложенных в проект (от 50 миллионов рублей), количество создаваемых рабочих мест. Еще один критерий – объем поступлений от проекта в бюджеты бюджетной системы России в течение 10 лет.

Завершение строительных работ на мостовом переходе Благовещенск – Хэйхэ запланировано на 2019 год.

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#Китай #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    А разваливающийся на глазах мост через реку Зея , что получил?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Благодарность советским строителям. Другого, походу не будет.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.А разваливающийся на глазах мост через реку Зея , что получил?


    А кому он кроме жителей нужен? Губернатору пофиг, мэр города вообще ничего вокруг не замечает

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