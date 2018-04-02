Олимпийская чемпионка делится секретами с благовещенскими гимнастками

В Благовещенске проходят учебно-тренировочные сборы «Победа» для повышения уровня юных спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой. Одним из приезжих тренеров является чемпионка Европы, мира и олимпийская чемпионка Анна Гавриленко. Она приезжает в Благовещенск в третий раз.

Анна Гавриленко рассказала, что разработанная программа предназначена для спортсменок, которые занимаются гимнастикой профессионально и нацелены на результат. Таких в этом году сорок две. В Благовещенск приехала целая команда тренеров, у них по две тренировки в день: три часа утром, три часа во второй половине дня.

«Мы стараемся максимально передать свой опыт, зарядить новыми позитивными эмоциями, чтобы они на шаг стали ближе к победе», – рассказала олимпийская чемпионка.

Она приехала в Благовещенск в третий раз. Но при этом Анна объяснила: это не означает, что каждый год дети изучают одно и то же. «Мы разрабатываем программу постоянно и каждый раз приезжаем с новыми идеями, новыми элементами, – пояснила Анна Гаврилено. – Знаем практически всех. Помню, что в начале девочки были в разобранном состоянии. В прошлый раз мы изучали азы. Сейчас уже подготовили другую программу, чтобы девочки могли двигаться вперед. За такой короткий промежуток времени виден результат – это не может не радовать».