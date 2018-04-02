Очевидца возмутили мотоциклисты на велодорожке около Благовещенска (видео)
Амурчанин пожаловался ИА «Сканер» на действия мотоциклистов. Он сообщил, что водители двухколесников катаются по новой велодорожке, расположенной в окрестностях Благовещенска.
Известно, что лихачи были замечены в субботу, 31 марта. Очевидец снял на месте видео. «Вот она, наша велодорожка. Просто катаются на мотоциклах ребята», – говорит за кадром автор ролика. При этом на кадрах видны, скорее, квадроциклы.
ИА «Амур.инфо» передало эту информацию вместе с видео в администрацию Благовещенска.
Видео: instagram.com/skaner_dtp28
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