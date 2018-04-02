Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:05 1

Очевидца возмутили мотоциклисты на велодорожке около Благовещенска (видео)

Очевидца возмутили мотоциклисты на велодорожке около Благовещенска (видео)

Амурчанин пожаловался ИА «Сканер» на действия мотоциклистов. Он сообщил, что водители двухколесников катаются по новой велодорожке, расположенной в окрестностях Благовещенска.

Известно, что лихачи были замечены в субботу, 31 марта. Очевидец снял на месте видео. «Вот она, наша велодорожка. Просто катаются на мотоциклах ребята», – говорит за кадром автор ролика. При этом на кадрах видны, скорее, квадроциклы.

ИА «Амур.инфо» передало эту информацию вместе с видео в администрацию Благовещенска.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 652

#транспорт

распечатать


Общество

В Благовещенске начались продажи льготных авиабилетов в Сочи и Симферополь
Происшествия 3

Первый беспилотник «Почты России» разбился о стену
Общество 3

Мост через Амур в районе Благовещенска получит федеральную поддержку
Происшествия 1

Водитель, машина которого попала в ДТП в Чигирях, не имел документов

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    37 минут назад

    Дорожка без асфальта?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь