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сегодня, 16:59 3

В Благовещенске разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал

В Благовещенске разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал

В Благовещенске камера наружного видеонаблюдения сняла момент наезда на пешехода. Как сообщало ИА «Амур.инфо», ДТП произошло 30 марта в районе перекрестка улиц Калинина и Красноармейской.

Наезд на человека случился около 12:30 на регулируемом перекрестке. Водитель белого автомобиля не успел затормозить перед парнем, внезапно выбежавшим из-за автобуса на проезжую часть.

Машина сбила молодого человека с ног. Он поднялся и отошел на тротуар. Водитель притормозил, но не стал останавливаться, чтобы оформить ДТП и выяснить, нужна ли помощь сбитому им пешеходу.

Видео: skaner_dtp28

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП или самого водителя. Любую информацию о происшествии можно сообщить по телефонам в Благовещенске: (4162) 59-46-86, 42-52-62, 8-962-285-82-40.

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#ДТП

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    3 часа назад

    Пешеходы возомнили себя бессмертными?

  • •••pajzii

    •••pajzii
    3 часа назад

    А в предыдущей новости написано:

    "Водитель, сбивший пешехода, предположительно, находился за рулем белого кроссовера. Пострадавший – 1999 года рождения. При этом он переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора."

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    И зачем скрываться? Водитель сам себе проблемы создал. Парню выздоровления и конечно же ответственности за свои поступки - нельзя же так выскакивать на дорогу!

    С уважением

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