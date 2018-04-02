В Благовещенске разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал

Наезд на человека случился около 12:30 на регулируемом перекрестке. Водитель белого автомобиля не успел затормозить перед парнем, внезапно выбежавшим из-за автобуса на проезжую часть.

Машина сбила молодого человека с ног. Он поднялся и отошел на тротуар. Водитель притормозил, но не стал останавливаться, чтобы оформить ДТП и выяснить, нужна ли помощь сбитому им пешеходу.

Видео: skaner_dtp28

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП или самого водителя. Любую информацию о происшествии можно сообщить по телефонам в Благовещенске: (4162) 59-46-86, 42-52-62, 8-962-285-82-40.