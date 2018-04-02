В Благовещенске на парковке расползается яма

В Благовещенске проваливается асфальт возле дома, расположенного в центре города. Об этом в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщила горожанка.

Провал образовался возле дома № 123 по улице Красноармейской. «Яма появилась на прошлой неделе. С тех пор провал увеличился в размерах. В управляющей компании сказали, что эта территория находится вне зоны их ответственности. Там положили какой-то мешок – видимо, чтобы никто не упал. А рядом продолжают ставить автомобили. Может, поэтому яма и растет», – рассказывает жительница Благовещенска Дарья.

В управляющей компании «ЖК-Сервис» прокомментировали: «Управляющая компания несет ответственность только за территорию, ограниченную красной линией, – по газоны включительно. Все остальное – сфера ответственности города», – пояснила диспетчер управляющей компании.