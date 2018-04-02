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Отключенную от электроэнергии гостинку благовещенцам предлагают узаконить за свой счет

Отключенную от электроэнергии гостинку благовещенцам предлагают узаконить за свой счет

Благовещенский трехэтажный дом, признанный незаконным строением, по-прежнему остается без электроэнергии. Жильцы увезли детей к родственникам, так как в доме холодно, темно и нет воды.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 18-квартирный жилой дом по адресу: улица Шевченко, 121/1, признан незаконно возведенным строением. Здание строилось как частный дом, в результате в 2010 году на участке выросла трехэтажная гостинка. В 2015 году Благовещенский городской суд признал строение незаконным. 27 марта 2018 года дом отключили от электроэнергии.

Оплачивать работы по демонтажу должна застройщик Надежда Кудрина. По информации управления федеральной службы судебных приставов по Амурской области, Кудрина находится в исполнительском розыске, у приставов есть информация о месте ее проживания, и в этот регион направлено розыскное задание. Также установлен представитель интересов Кудриной.

Как выяснили в управлении ФССП по Амурской области, в незаконном строении живут без регистрации 30 граждан, из них восемь детей. Жильцы получили требования об освобождении квартир.

«В соответствии с нормами федерального закона № 229 ФЗ "Об исполнительном производстве", взыскателю направлено предложение о самостоятельном исполнении решения Благовещенского городского суда о сносе незаконно возведенной постройки, расположенной по адресу: г. Благовещенск, ул. Шевченко 121/1, за счет собственных средств, с последующим возмещением расходов за счет должника, однако от взыскателя поступил письменный отказ», – сообщает УФССП России по Амурской области.

Договор на оказание услуг энергоснабжения между филиалом ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» и застройщиком не заключался, а лицевого счета для проведения расчетов и выставления квитанций на оплату потребленной энергии нет. При этом дом подключен от общих сетей высоковольтных линий.

«Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, а также учитывая, что объект, расположенный по адресу: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 121/1, не введен в эксплуатацию в соответствии с необходимыми требованиями и нормами и отсутствует уверенность в безопасности пребывания граждан в указанном строении, 23.03.2018 судебным приставом-исполнителем вынесено требование в адрес организаций, осуществляющих подачу электроэнергии, об отключении незаконно возведенного строения, расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 121/1, от общих сетей высоковольтных линий», – информирует служба судебных приставов.

27 марта 2018 года дом отключили от общих сетей высоковольтных линий. Как сообщает УФССП России по Амурской области, о сложившейся ситуации проинформированы прокуратура Амурской области и уполномоченный по правам ребенка в Амурской области.

В администрации Благовещенска провели совместное межведомственное совещание. Членам инициативной группы жильцов объяснили: дом узаконить можно, но это потребует трат со стороны владельцев квартир. «Нужно провести межевание земли, строительную экспертизу и другие процедуры, – поясняет Артем, житель дома № 121/1 по улице Шевченко. – Таким образом получится, что наши квартиры станут золотыми. Тут еще нюанс: если наш сосед не согласится, то межевание сделать не получится. Плюс АКС хочет больше миллиона долгов повесить. Мы не стали подписывать акты сверок не стали подписывать в АКС».

«Возобновление электроснабжения не представляется возможным в виду отсутствия в установленном порядке договора электроснабжения с гарантирующим поставщиком», – говорится в ответе АО «Амурские коммунальные системы». При этом в документе дом № 121/1 по улице Шевченко именуется «объектом незавершенного строительства».

Тем временем жильцы обратились к уполномоченному по правам человека в Амурской области Любови Хащевой. По словам старшего дома, какой-либо реакции от уполномоченного по правам ребенка Натальи Третьяковой пока не было. Своих детей жители проблемной гостинки увезли к родственникам, так как жить в доме, отключенном от электроэнергии, невозможно. Тепло- и водоснабжение в квартирах работали от электричества.

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#ЖКХ #закон #происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    хащева Должна максимум в месячный срок отвечать на обращение граждан.

  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    3 часа назад

    Зачем браться им за тяжелое (Хащевой и Третьяковой) там же поработать нужно, лучше что нибудь легонькое, чтобы в отчёты написать да на Правительственном часе отчитаться перед депутатами.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    3 часа назад

    если есть возможность все же не сносить и узаконить, так в чем вопрос?

    те кто требует снести, сами бы доки и сделали

    или это типа вымогательство???

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    пока покупателей таких квартир будут защищать, незаконное строительство будет процветать. Виноваты и застройщик, и покупатели, которые не убедились (или знали и махнули рукой), что здание легальное.

  • stil

    stil
    1 час назад

    Странно как-то. Строение воздвигнуто незаконно. Суд это уже определил. Но за деньги узаконить можно.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    stil

    Странно как-то. Строение воздвигнуто незаконно. Суд это уже определил. Но за деньги узаконить можно.



    На 50 лет/ Красноармейской пошумели о незаконном строительстве, да и успокоились. Дом практически достроен.

  • Леонидова

    Леонидова
    45 минут назад

    stil

    Странно как-то. Строение воздвигнуто незаконно. Суд это уже определил. Но за деньги узаконить можно.



    Им необходимо выполнить условия - переделать септик, выплатить соседу компенсацию, чтобы он купил квартиру и съехал, оплатить долги по коммуналке, что невыполнимо, очень дорого.

    Жаль людей, в одночасье стали бездомными

  • Лаконика

    Лаконика
    38 минут назад



    «Нужно провести межевание земли, строительную экспертизу и другие процедуры, – поясняет Артем, житель дома № 121/1 по улице Шевченко. – Таким образом получится, что наши квартиры станут золотыми. Тут еще нюанс: если наш сосед не согласится, то межевание сделать не получится. Плюс АКС хочет больше миллиона долгов повесить. Мы не стали подписывать акты сверок не стали подписывать в АКС».



    Узаконивать платно, еще и электричество с коммуналкой платные. Беспредел11

  • Т1а2н3я4

    Т1а2н3я4
    15 минут назад

    А как же жильцы оплачивали услуги жкх и электроэнергию? Или жили столько времени не платя?

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