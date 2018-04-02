Отключенную от электроэнергии гостинку благовещенцам предлагают узаконить за свой счет

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 18-квартирный жилой дом по адресу: улица Шевченко, 121/1, признан незаконно возведенным строением. Здание строилось как частный дом, в результате в 2010 году на участке выросла трехэтажная гостинка. В 2015 году Благовещенский городской суд признал строение незаконным. 27 марта 2018 года дом отключили от электроэнергии.

Оплачивать работы по демонтажу должна застройщик Надежда Кудрина. По информации управления федеральной службы судебных приставов по Амурской области, Кудрина находится в исполнительском розыске, у приставов есть информация о месте ее проживания, и в этот регион направлено розыскное задание. Также установлен представитель интересов Кудриной.

Как выяснили в управлении ФССП по Амурской области, в незаконном строении живут без регистрации 30 граждан, из них восемь детей. Жильцы получили требования об освобождении квартир.

«В соответствии с нормами федерального закона № 229 ФЗ "Об исполнительном производстве", взыскателю направлено предложение о самостоятельном исполнении решения Благовещенского городского суда о сносе незаконно возведенной постройки, расположенной по адресу: г. Благовещенск, ул. Шевченко 121/1, за счет собственных средств, с последующим возмещением расходов за счет должника, однако от взыскателя поступил письменный отказ», – сообщает УФССП России по Амурской области.

Договор на оказание услуг энергоснабжения между филиалом ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» и застройщиком не заключался, а лицевого счета для проведения расчетов и выставления квитанций на оплату потребленной энергии нет. При этом дом подключен от общих сетей высоковольтных линий.

«Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, а также учитывая, что объект, расположенный по адресу: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 121/1, не введен в эксплуатацию в соответствии с необходимыми требованиями и нормами и отсутствует уверенность в безопасности пребывания граждан в указанном строении, 23.03.2018 судебным приставом-исполнителем вынесено требование в адрес организаций, осуществляющих подачу электроэнергии, об отключении незаконно возведенного строения, расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 121/1, от общих сетей высоковольтных линий», – информирует служба судебных приставов.

27 марта 2018 года дом отключили от общих сетей высоковольтных линий. Как сообщает УФССП России по Амурской области, о сложившейся ситуации проинформированы прокуратура Амурской области и уполномоченный по правам ребенка в Амурской области.

В администрации Благовещенска провели совместное межведомственное совещание. Членам инициативной группы жильцов объяснили: дом узаконить можно, но это потребует трат со стороны владельцев квартир. «Нужно провести межевание земли, строительную экспертизу и другие процедуры, – поясняет Артем, житель дома № 121/1 по улице Шевченко. – Таким образом получится, что наши квартиры станут золотыми. Тут еще нюанс: если наш сосед не согласится, то межевание сделать не получится. Плюс АКС хочет больше миллиона долгов повесить. Мы не стали подписывать акты сверок не стали подписывать в АКС».

«Возобновление электроснабжения не представляется возможным в виду отсутствия в установленном порядке договора электроснабжения с гарантирующим поставщиком», – говорится в ответе АО «Амурские коммунальные системы». При этом в документе дом № 121/1 по улице Шевченко именуется «объектом незавершенного строительства».

Тем временем жильцы обратились к уполномоченному по правам человека в Амурской области Любови Хащевой. По словам старшего дома, какой-либо реакции от уполномоченного по правам ребенка Натальи Третьяковой пока не было. Своих детей жители проблемной гостинки увезли к родственникам, так как жить в доме, отключенном от электроэнергии, невозможно. Тепло- и водоснабжение в квартирах работали от электричества.