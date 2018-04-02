В Белогорске «террористы» захватили часть госпиталя

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Учение продлилось около суток, оно прошло во взаимодействии с силовыми структурами Амурской области. «Условные террористы осуществили попытку захвата военного медицинского учреждения, в результате чего они проникли в одно из технических зданий. В руках условно нападавших оказались заложники», – сообщили агентству в пресс-службе ВВО.

Подразделения антитеррора от общевойскового объединения ВВО и военная полиция гарнизона по тревоге прибыли на место. Они выполнили блокирование объекта с условными террористами. После неудачных переговоров был проведен штурм здания.

В учении приняли участие около 300 военнослужащих Белогорского гарнизона и боевая техника БТР-80 и БРДМ. Использовались средства имитации и холостые боеприпасы.