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В Белогорске «террористы» захватили часть госпиталя

В Белогорске «террористы» захватили часть госпиталя
Фото: politeka.net

В Белогорском гарнизоне Восточного военного округа в Приамурье состоялось учение по противодействию терроризму. По его сценарию, боевики захватывают военный госпиталь, пишет «Интерфакс – Дальний Восток».

Учение продлилось около суток, оно прошло во взаимодействии с силовыми структурами Амурской области. «Условные террористы осуществили попытку захвата военного медицинского учреждения, в результате чего они проникли в одно из технических зданий. В руках условно нападавших оказались заложники», – сообщили агентству в пресс-службе ВВО.

Подразделения антитеррора от общевойскового объединения ВВО и военная полиция гарнизона по тревоге прибыли на место. Они выполнили блокирование объекта с условными террористами. После неудачных переговоров был проведен штурм здания.

В учении приняли участие около 300 военнослужащих Белогорского гарнизона и боевая техника БТР-80 и БРДМ. Использовались средства имитации и холостые боеприпасы.

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#Белогорск #военные #учения

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    хащева Должна максимум в месячный срок отвечать на обращение граждан.

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