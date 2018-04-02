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Благовещенский торговый центр собрал для жертв Кемерова почти полмиллиона

Благовещенский торговый центр собрал для жертв Кемерова почти полмиллиона

В Благовещенске продолжают помогать жителям Кемерова, пострадавшим 25 марта во время пожара. Работники торгово-развлекательного центра «Острова» собрали свой дневной заработок – 487 тысяч рублей – и пожертвовали их в фонд для помощи нуждающимся.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», руководство «Островов» предложило помочь пострадавшим реальным делом. В субботу, 31 марта, все сотрудники торгового центра – от руководителей до арендаторов – пожертвовали дневной заработок в фонд «Красного Креста». И призвали другие торговые центры столицы Приамурья последовать их примеру.

В фонде «Красного Креста» корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что они уже получили 487 тысяч рублей от ТРЦ «Острова». «Эти средства пойдут на помощь пострадавшим, – рассказала председатель регионального отделения фонда Наталья Охотникова. – Возможно, их распределят на психологическую помощь. Планируется поддержка пострадавших семей, в частности, на образование. Всё будет сугубо индивидуально, адресно».

Все отчеты о расходовании собранных средств будут опубликованы в СМИ, на официальном сайте «Красного Креста».

Другие торговые центры Благовещенска средства в фонд пока не перечисляли.

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#пожар в Кемерове #соцзащита #торговля

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