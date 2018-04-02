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сегодня, 15:57 2

Благовещенцы снимают на видео горящий шоколад и гадают, нормально ли это

Благовещенцы снимают на видео горящий шоколад и гадают, нормально ли это

В интернете набирают популярность видеоролики, на кадрах которых горит шоколад. Свои эксперименты стали проводить и благовещенцы, которые убеждаются, что лакомство может гореть ярко, как свеча. Это проверил и корреспондент Амур.инфо. Насколько это нормально, амурские специалисты во мнении расходятся.

В одном из недавних роликов благовещенка поджигает шоколад, на упаковке которого указано, что в его составе 70 процентов какао. Зажигалку подносят к плитке, и уже через несколько секунд она вспыхивает, словно свеча. Судя по реакции автора видео, такого она не ожидала.

Видео: instagram.com/stylist_marine

«В интернете уже везде показывают этот ролик, и я сама хочу убедиться, что этот шоколад, на котором написано 70 % какао, горит. Давайте проверим вместе. О, смотрите, люди, шоколад горит. Реально горит шоколад – не тает, а реально горит, как бумага. Вы представляете, что это такое? Я не спешу, конечно, ругать, я физику, может быть, не очень хорошо знаю, но, насколько я знаю с детства, шоколад гореть не должен, он должен плавиться, а не гореть. И тем более смотрите, какой ужасный дым и запах гари. Ужас. Кошмар», – так комментирует увиденное автор ролика.

Корреспондент Амур.инфо решил сам убедиться, что видео – не очередной интернетный фейк. Для чистоты эксперимента было решено поджечь три шоколадные плитки: ту самую с 70-процентным содержанием какао, белый шоколад с содержанием масла какао 26 %, а также молочный шоколад с молочной начинкой и содержанием масла какао 27 %. Судя по этикетке, все три плитки имеют в составе масло, а горький и молочный шоколад – еще и тертое какао.

В темном также указан какао-порошок с пониженным содержанием жира и даже этиловый спирт. Горький шоколад загорелся достаточно быстро и эффектно, а тушить его пришлось под струей воды.

Белый шоколад загорелся неохотно, и уже через несколько секунд небольшое пламя само сошло на нет.

Молочный шоколад с начинкой, несмотря на все попытки, поджечь так и не удалось.

Какую из этих шоколадных плиток можно считать настоящей – горящую или не горящую – среди амурских специалистов нет единого мнения. Технологи ДальГАУ считают, что качественный шоколад гореть не может.

«Технология получения какао состоит из отделения какаовеллы, которая является оболочкой какао-бобов от собственно ядра. Из какао-бобов отжимают масло и потом при производстве шоколада частично могут добавлять какаовеллу, но только частично. Белый шоколад не включает в себя стадию добавления какаовеллы, поэтому и гореть там нечему.

Чем лучше шоколад, тем меньше он должен гореть. Настоящий шоколад содержит больше шоколадного масла. А если его там мало, какао-масло заменяют, скорее всего, этой какаовеллой – шелухой. Темный шоколад по текстуре и цвету совпадает с какаовеллой. Вот она и горит. Вообще, масло не должно гореть, оно плавится», – прокомментировали на кафедре технологии переработки продукции растениеводства ДальГАУ.

При этом на кафедре не согласились с некоторыми утверждениями, что присутствие в составе шоколада какао-порошка – это показатель некачественного продукта. Объяснили тем, что какао-порошок – это всего лишь показатель степени измельчения тех же какао-бобов.

А вот на благовещенской кондитерской фабрике «Зея» ничего необычного в горящем шоколаде не увидели.

«Нормативные документы не регламентируют этот показатель – должен шоколад гореть или нет. Но возьмите то же печенье – оно состоит из муки, жира и сахара, и оно тоже загорится. Но это не значит, что там есть бензин или керосин. Я не считаю, что это показатель некачественной продукции, если шоколад горит. Насчет присутствия в составе спирта – его обычно добавляют для усиления вкуса – это придает пикантность вкусу, интересную отдушку. Например, на тонну продукта добавляется 10 килограммов – это настолько маленькая доза, просто как ароматизатор. Это безопасно даже детям. Шоколад горит точно не из-за спирта, даже водка 35-градусная не будет гореть. Сколько же этого спирта надо туда налить, чтобы из-за него возгорание происходило», – высказали свое мнение на фабрике «Зея».

Свое мнение по поводу того, должен ли гореть шоколад, обещали высказать и химики. Их ответ будет опубликован позже.

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#жизнь #производство #технологии

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    13 минут назад

    вся еда химия

  • Tina22

    Tina22
    13 минут назад

    .

    Роскачество

    31 мар в 18:16

    Действия

    Шоколад – безопасен!

    В сети сейчас ходит много роликов, где люди поджигают шоколад, видят, что он горит, и начинают возмущаться качеством продукта.

    - О, правительство нас травит! - кричат они. – Из чего только сделан этот «шоколад»?

    Стоп. Шоколад должен гореть.

    Шоколад состоит по сути из трёх основных элементов: какао-порошок, масла какао и другие жиры (сливочное, пальмовое, кокосовое масла) и сахар.

    Берём первый ингредиент: какао и какавелла (перетёртая шкурка боба) - они практически не горючи, однако обладают впитывающими свойствами. Именно их пропитывают жиры и сахар, образуя при этом твёрдый материал.

    То, как быстро течёт шоколад, зависит от двух факторов. Во-первых, это количество жиров плюс сахар. В шоколаде их хватает для того, чтобы промочить сыпучий материал.

    Второе - состав жиров, который определяет точку плавления масляной составляющей.

    В любом случае, любые жиры и масла легко плавятся от огня.

    В случае, когда избыток масла не наблюдается, совершенно нормально, что масла успевают загореться и протопить ближайший к огню слой.

    Протопленный материал просачивается на место выгоревшего и далее горит сам (как на фитиле в свечке горит парафин).

    Поэтому вы, дорогие подписчики, можете смотреть эти ролики (один из которых прилагаем), но вы должны понимать, что факты в них подтасованы.

    На самом деле, шоколад безопасен и мало того, должен гореть, это абсолютно нормально.

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