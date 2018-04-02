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сегодня, 14:27 9

Китайская компания хочет производить огнеупорный и водонепроницаемый кирпич в Приамурье

Китайская компания хочет производить огнеупорный и водонепроницаемый кирпич в Приамурье
Фото: kirpichbeton.ru

Китайская компания «Сунцзян Кокнкрит Компонентс» планирует инвестировать в завод ТОР «Приамурская» около 300 миллионов юаней. Завод будет производить прочный огнеупорный и водонепроницаемый кирпич мощностью 2 миллиона тонн в год. Проект обсуждали на встрече представителей компании, членов правительства Амурской области и представителей федерального Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Представителей китайской компании заинтересовали условия инвестирования в компанию для перезапуска предприятия «С Технология». Близлежащее Чагоянское месторождение сможет обеспечить работу предприятия собственными ресурсами.

«Компания планирует построить завод по производству прочного огнеупорного и водонепроницаемого кирпича мощностью 2 миллиона тонн в год. Предварительный объем инвестиций – 300 миллионов юаней. Чтобы наладить работу, потребуется около трех лет. Для работы подобного предприятия потребуется освоение месторождений цементного сырья. Также предстоит решить проблему с поставкой сырья», – рассказал о планах компании ее директор Чжоу Жуйхуа.

В прошлом году компания «С Технология», реализующая проект по переработке цемента в селе Березовка в ТОР «Приамурская», остановила работу. Причина – недостаток сырья и финансирования. Китайские инвестиции помогут перезапустить компанию и снова выйти на стадию производства.

«Правительство Амурской области заинтересовано в развитии российско-китайского сотрудничества по реализации инвестиционных проектов. Благодаря подобному сотрудничеству в регионе реализуется проект строительства трансграничного моста через реку Амур», – подчеркнул на встрече зампред правительства Андрей Донец.

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#Китай #производство #технологии

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    а работать китайцы будут?

  • Vlad2010

    Vlad2010
    55 минут назад

    конечно китайцы.. и даже не потому что он так хотят. просто русские не хотят работать.

  • Хмык

    Хмык
    53 минуты назад

    Близлежащее Чагоянское месторождение сможет обеспечить работу предприятия собственными ресурсами.

    Близлежащее Чагоянское месторождение расположено совсем не близко к Березовке.

    И, оно этому ТОРу не принадлежит.

    Опять же, спрос на этот кирпич весьма небольшой.... впрочем, про остальные нюансы умолчу.

    А так, да - китайцы, инвестиции, ТОРы... пиар на ниочем рулит.

  • Vlad2010

    Vlad2010
    41 минута назад

    Согласен с Хмык.

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    18 минут назад

    Инвестиции - это инвестиции. Если всё у них получится, у китайцев - почему нет? Кому ж еще из иностранцев сюда деньги вкладывать, как не соседям с той стороны Амура?

  • vertex

    vertex
    18 минут назад

    Vlad2010

    конечно китайцы.. и даже не потому что он так хотят. просто русские не хотят работать.



    В Белогорье на заводик съезди на берегу р.Зеи и посмотри, как девушки молодые и не очень пашут, за копейки, задыхаясь и травмируя глаза. И хлеб в долг в столовке под зарплату выписывают.

  • matushka

    matushka
    8 минут назад

    А обязательно китайцы должны инвестировать, самим слабо?

  • vertex

    vertex
    7 минут назад

    Из той же оперы ушлых, что россияне не хотят работать.

    Заводы стоят: в Приморье просто некому работать руками

    Рост промпроизводства в Приморье обуславливает растущую потребность в трудовых ресурсах, которую невозможно компенсировать местным населением.

    https://www.dv.kp.ru/daily/26813.5/3849318/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

    И комментарии по данному поводу людей, а не чиновников - пизнесменов:

    Орфография не изменена.

    Андрей

    Зарплату сделайте 45000, а не 20000 и появятся руки.

    Мимокрокодил

    Видел я эти вакансии, сварщик 5-го разряда на 15 тысяч. Пусть эта профессура и идет работать в эти инвестпроекты.

    кирилл

    все это вранье взять большой камень местных вообще не берут на судостроительный завод только гостробайтов

    находчанин

    это везде так по краю вон г. Находка, Восточный, местных никуда не берут: ни в порты, ни на стройку, ни так, зато китайцев навезли пачками, а местным одни поборы устраиваю. За то истинное лицо власти сразу видно

    Вы же

    Хотите, чтобы рабочие были квалифицированные, и работали практически бесплатно.То есть рабский труд.Но это же нечестно, вам бы самим понравилось, емли бы вас дурили?А мы не хотим чтобы приезжие строили развалиаающиеся здания.

    Называйте вещи своими

    Именами-не хотите платить зарплаты местным соразмерные с ценами в крае, квартплатами-поэтому приморские мужчины вынуждены работать в море или на вахте на севере, чтобы прокормить семью! Вы людям жизни не даете!А те едут, для их страны это большие деньги.Только едут они из аулов с 5 классами образования и стоят как в Кемерово.

  • matushka

    matushka
    6 минут назад

    На Байкале китайцы, у нас китайцы и Москва везде рулит, совсем задавить хотят Амурскую область

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