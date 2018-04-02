Китайская компания хочет производить огнеупорный и водонепроницаемый кирпич в Приамурье

Фото: kirpichbeton.ru

Китайская компания «Сунцзян Кокнкрит Компонентс» планирует инвестировать в завод ТОР «Приамурская» около 300 миллионов юаней. Завод будет производить прочный огнеупорный и водонепроницаемый кирпич мощностью 2 миллиона тонн в год. Проект обсуждали на встрече представителей компании, членов правительства Амурской области и представителей федерального Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Представителей китайской компании заинтересовали условия инвестирования в компанию для перезапуска предприятия «С Технология». Близлежащее Чагоянское месторождение сможет обеспечить работу предприятия собственными ресурсами.

«Компания планирует построить завод по производству прочного огнеупорного и водонепроницаемого кирпича мощностью 2 миллиона тонн в год. Предварительный объем инвестиций – 300 миллионов юаней. Чтобы наладить работу, потребуется около трех лет. Для работы подобного предприятия потребуется освоение месторождений цементного сырья. Также предстоит решить проблему с поставкой сырья», – рассказал о планах компании ее директор Чжоу Жуйхуа.

В прошлом году компания «С Технология», реализующая проект по переработке цемента в селе Березовка в ТОР «Приамурская», остановила работу. Причина – недостаток сырья и финансирования. Китайские инвестиции помогут перезапустить компанию и снова выйти на стадию производства.

«Правительство Амурской области заинтересовано в развитии российско-китайского сотрудничества по реализации инвестиционных проектов. Благодаря подобному сотрудничеству в регионе реализуется проект строительства трансграничного моста через реку Амур», – подчеркнул на встрече зампред правительства Андрей Донец.