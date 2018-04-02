Водитель, машина которого попала в ДТП в Чигирях, не имел документов

Фото: instagram.com/blag_dtp

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области, легальное такси гарантирует технически исправный транспорт, квалификацию и здоровье водителя, оплату по изначально озвученному тарифу. Также в этом случае есть возможность подать жалобу в контролирующий орган. Министерство рекомендует амурчанам пользоваться услугами легальных перевозчиков.

Также происшествие прокомментировали в сервисе заказа такси «Максим», чья символика есть на пострадавшей машине. Там отметили, что в момент ДТП водитель не выполнял заказ сервиса «Максим». Он ехал по своим делам с семьей.

«Водитель использует в качестве такси личный автомобиль и не может каждый раз, когда заканчивает работу, демонтировать фирменные наклейки. Нет никаких оснований связывать происшествие с профессиональной деятельностью таксиста. Со слов пострадавших, причиной ДТП стала плохая дорога», – сообщили в сервисе заказа такси.