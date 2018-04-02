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сегодня, 14:23 3

В Благовещенске автомобиль насмерть сбил женщину

В Благовещенске автомобиль насмерть сбил женщину

В воскресенье, 1 апреля, около 20:30 в Благовещенске произошло ДТП со смертельным исходом. В районе дома по адресу: улица Северная, 165, водитель, управляя автомобилем Toyota Premio, совершил наезд на женщину 1964 года рождения, переходившую проезжую часть.

В результате аварии пострадавшая получила травмы. Ее доставили в больницу, где впоследствии женщина скончалась.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    что ж происходит то....беда.

  • ООШШ

    ООШШ
    49 минут назад

    соболезнование родным и близким...невосполнимая утрата... год не дожила до пенсии...

  • matushka

    matushka
    1 минута назад

    Это что происходит с водителями, обострение весеннее???

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