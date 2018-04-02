В Благовещенске автомобиль насмерть сбил женщину

В воскресенье, 1 апреля, около 20:30 в Благовещенске произошло ДТП со смертельным исходом. В районе дома по адресу: улица Северная, 165, водитель, управляя автомобилем Toyota Premio, совершил наезд на женщину 1964 года рождения, переходившую проезжую часть.

В результате аварии пострадавшая получила травмы. Ее доставили в больницу, где впоследствии женщина скончалась. Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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Василий Кленин