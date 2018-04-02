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сегодня, 14:03 2

На федеральной трассе, проходящей через Приамурье, ограничили движение

На федеральной трассе, проходящей через Приамурье, ограничили движение
Фото: asfera.info

2 апреля на федеральной трассе А-360 «Лена» Невер – Якутск было введено ограничение движения. Данная дорога проходит по территории Приамурья. Ограничение коснулось двух участков.

Так, было ограничено движение на участке трассы 173+000 километр (город Тында) – 360+000 километр (поселок Беркакит) – для всех видов транспорта. Также ограничение действует на участке дороги 475+000 километр (поселок Большой Хатыми) – 626+200 километр (поселок Орочен 1-й). В последнем случае оно распространяется только на большегрузный транспорт и маршрутные автобусы.

Причиной стал продолжительный снег, местами сильный, сильный ветер. Для борьбы со снегопадом на этих участках дороги задействовано в общей сложности 36 единиц дорожной техники.

О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

ФКУ УПРДОР «Лена» рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояние и в темное время суток. При движении по федеральной трассе Невер – Якутск – необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, иметь запасы горючего, цепи противоскольжения, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

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#погода #транспорт

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Комментарии
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  • dalvostoc

    dalvostoc
    1 час назад

    На автодороге А-360 «Лена» Невер-Якутск с 14.00 ч (местного времени) 02.04.2018г введено ограничение движения:

    км 173+000 (г. Тында) — км 360+000 (п.Беркакит) — для всех видов транспорта.

    Причина: продолжительный снег, местами сильный, местами порывистый ветер до 12-21 м/с.

    http://roadlena.ru/?p=1844

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