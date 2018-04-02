На федеральной трассе, проходящей через Приамурье, ограничили движение

Фото: asfera.info

2 апреля на федеральной трассе А-360 «Лена» Невер – Якутск было введено ограничение движения. Данная дорога проходит по территории Приамурья. Ограничение коснулось двух участков.

Так, было ограничено движение на участке трассы 173+000 километр (город Тында) – 360+000 километр (поселок Беркакит) – для всех видов транспорта. Также ограничение действует на участке дороги 475+000 километр (поселок Большой Хатыми) – 626+200 километр (поселок Орочен 1-й). В последнем случае оно распространяется только на большегрузный транспорт и маршрутные автобусы.

Причиной стал продолжительный снег, местами сильный, сильный ветер. Для борьбы со снегопадом на этих участках дороги задействовано в общей сложности 36 единиц дорожной техники.

О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

ФКУ УПРДОР «Лена» рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояние и в темное время суток. При движении по федеральной трассе Невер – Якутск – необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, иметь запасы горючего, цепи противоскольжения, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.