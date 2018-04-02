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сегодня, 12:47 17

Китайцев потрясли удары в пах, которые амурский тренер наносил ученику

Китайцев потрясли удары в пах, которые амурский тренер наносил ученику

В соцсетях появилось небольшое видео, в котором амурский тренер по тхэквондо (а также фотограф, кинорежиссер) Олег Семенец несколько раз сильно бьет ногой в область паха молодому спортсмену. Причем это видео набрало популярность в Китае.

О ставшем популярным в КНР видео рассказал сам Олег Семенец на своей странице в соцсети: «В Китае я на пике популярности. 720 000 просмотров, 2 995 комментариев! И день ещё не закончился!!! Они уверены, что я постигал секретные техники в Шаолине и сейчас передаю своим лучшим ученикам».

Тренер пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что показанное на видео – это демонстрация физических возможностей человеческого тела. «Я занимаюсь единоборствами более 30 лет и нередко применяю многие достижения из традиционных боевых искусств. Мастера восточных единоборств были врачевателями. Зная анатомию тела, нервную систему, они умело воздействовали на болевые точки человека», – пояснил Олег Семенец.

И демонстрация на видео опасного удара – прямое проявление «знания тела». Олег Семенец заявил, что никакой защиты у его ученика в области паха не было. «Ракушки» в этой ситуации не помогут, уверяет тренер. «Подобные техники защиты имеются не только на Востоке, – пояснил он. – Например, боксеры знают, как прятать подбородок от удара противника. Здесь аналогичный принцип. Боец может, управляя животом, мышцами тела, убирать пах так, чтобы тот не пострадал от удара. Как раз на видео показан момент, когда я после объяснения ученикам показывал: это работает».

К сожалению, заметил Олег Семенец, современные единоборства отходят от традиционного представления о боевых искусствах. «Восточные единоборства напрямую связывали с философией. Любой путь (дао) вел к вершине. Это была вершина познания себя, познания души и тела, мира и вселенной. И на видео как раз и продемонстрировано проявление этого познания. А сегодня единоборства лишены философии. Получив спортивность или став на коммерческую платформу, они превратились в шоу», – считает тренер.

Что касается видео, то оно было опубликовано в китайской внутренней соцсети – аналоге Instagram. Разместил его представитель Олега Семенца в Китае. «Китайцы всё это видели, знают об этом, но то, что это делают русские, это их потрясло! – рассказал благовещенец. – Китайцы ведь помешаны на единоборствах».

Просмотров всего: 2575

#интернет #Китай #спорт

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    А алименты Семенец пацану платить будет?

    Ведь теперь ни одна дура за такого замуж не пойдёт.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    2 часа назад

    ужас

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Ужас, а не тренер. Ученикам надо защищать эти места, а не подставлять под удар ненормальному человеку.

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    садист какой-то.... а мальчик - мазахист

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    Ничего особенного. Просто втягиваешь яички. Странно что китайцы об этом не знают. Может им втягивать нечего?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    stepan28rusНичего особенного. Просто втягиваешь яички. Странно что китайцы об этом не знают. Может им втягивать нечего?


    Действительно ничего особенного, просто втягиваешь яички.

  • Йосеф

    Йосеф
    1 час назад

    stepan28rus

    Ничего особенного. Просто втягиваешь яички. Странно что китайцы об этом не знают. Может им втягивать нечего?



    А голову можешь втянуть?

  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад



    А как их втягивать то надо?

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Желательно до ушей ... чтобы обезопасить на сто процентов.

  • Йосеф

    Йосеф
    1 час назад

    •••pajzii

    А как их втягивать то надо?



    сила воли + характер

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Йосеф

    •••pajzii

    А как их втягивать то надо?



    сила воли + характер



    Ну тогда уже: сила воли+характер+яйчки.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад

    А если до 34-х лет не научился втягивать?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    •••pajzii

    А как их втягивать то надо?



    Наверное до гланд.



    Вообще, что это за втягиватель яиц такую хрень написал? Пусть на ютубе свои способности втягивателя покажет. А то все мужики в недоумении. Оказывается вон чо делать можно!



  • БаРмалей

    БаРмалей
    57 минут назад

    На шоу талант есть кандидат от Амурски!!!

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    54 минуты назад

    Что не наесть - "поджал яйца"! )))

  • Хмык

    Хмык
    52 минуты назад

    •••pajzii

    А если до 34-х лет не научился втягивать?



    Тогда учись вытягивать. И будет тебе щастье.



  • Рив Норин

    Рив Норин
    51 минута назад

    •••pajzii

    А если до 34-х лет не научился втягивать?



    Значит не судьба стать мастером боевых искусств.

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