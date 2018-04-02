Китайцев потрясли удары в пах, которые амурский тренер наносил ученику

В соцсетях появилось небольшое видео, в котором амурский тренер по тхэквондо (а также фотограф, кинорежиссер) Олег Семенец несколько раз сильно бьет ногой в область паха молодому спортсмену. Причем это видео набрало популярность в Китае.

О ставшем популярным в КНР видео рассказал сам Олег Семенец на своей странице в соцсети: «В Китае я на пике популярности. 720 000 просмотров, 2 995 комментариев! И день ещё не закончился!!! Они уверены, что я постигал секретные техники в Шаолине и сейчас передаю своим лучшим ученикам».

Тренер пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что показанное на видео – это демонстрация физических возможностей человеческого тела. «Я занимаюсь единоборствами более 30 лет и нередко применяю многие достижения из традиционных боевых искусств. Мастера восточных единоборств были врачевателями. Зная анатомию тела, нервную систему, они умело воздействовали на болевые точки человека», – пояснил Олег Семенец.

И демонстрация на видео опасного удара – прямое проявление «знания тела». Олег Семенец заявил, что никакой защиты у его ученика в области паха не было. «Ракушки» в этой ситуации не помогут, уверяет тренер. «Подобные техники защиты имеются не только на Востоке, – пояснил он. – Например, боксеры знают, как прятать подбородок от удара противника. Здесь аналогичный принцип. Боец может, управляя животом, мышцами тела, убирать пах так, чтобы тот не пострадал от удара. Как раз на видео показан момент, когда я после объяснения ученикам показывал: это работает».

К сожалению, заметил Олег Семенец, современные единоборства отходят от традиционного представления о боевых искусствах. «Восточные единоборства напрямую связывали с философией. Любой путь (дао) вел к вершине. Это была вершина познания себя, познания души и тела, мира и вселенной. И на видео как раз и продемонстрировано проявление этого познания. А сегодня единоборства лишены философии. Получив спортивность или став на коммерческую платформу, они превратились в шоу», – считает тренер.

Что касается видео, то оно было опубликовано в китайской внутренней соцсети – аналоге Instagram. Разместил его представитель Олега Семенца в Китае. «Китайцы всё это видели, знают об этом, но то, что это делают русские, это их потрясло! – рассказал благовещенец. – Китайцы ведь помешаны на единоборствах».