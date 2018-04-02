Особый противопожарный режим вводят в Приамурье с 3 апреля

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С 3 апреля на территории Амурской области начинает действовать особый противопожарный режим. Он затронет почти все территории региона, за исключением Сковородинского и Тындинского районов.

Особый противопожарный режим начнет действовать в 26 муниципальных образованиях Приамурья. Это Благовещенск, Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Шимановск, ЗАТО Циолковский, поселок Прогресс, Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Серышевский, Селемджинский, Тамбовский и Шимановский районы.

Пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ напоминает жителям и гостям региона о правилах пожарной безопасности, которые нужно соблюдать на территории лесных массивов и в населенных пунктах:

– на садовых участках и кладбищах во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте);

– не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;

– тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их;

– не разводите костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет штраф в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей – для граждан, от 20 тысяч до 40 тысяч рублей – для должностных лиц, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей – для юридических лиц.

Возможно и куда более суровое наказание. Так, в случае причинения ущерба лесному фонду в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность. Виновнику грозит до десяти лет лишения свободы.