Приамурье ждет похолодание: прогноз погоды на 3 апреля

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В Амурской области 3 апреля ночью будет малооблачно, днём – ясно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 8-13 метров в секунду, в отдельных районах его порывы достигнут 18-23 метров в секунду. На севере ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами усиливаясь до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью в южных и центральных районах понизится до минус 1…6, днём будет от минус 1 до плюс 4. В северных районах термометры ночью покажут 2…7 градусов ниже нуля, местами – минус 11…16, днём на севере будет от минус 3 до плюс 2, местами – минус 7…12.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду, временами его порывы составят 14-19 метров в секунду. Термометры ночью покажут минус 2…4, днём будет около плюс 3, сообщает Амурский гидрометцентр.