Телеканал «ТНТ-Благовещенск» подарил девушкам цветы (фото)

Телеканал «ТНТ-Благовещенск» провел акцию для девушек. Темой послужил новый сезон шоу «Холостяк» на ТНТ. Участницам нужно было сделать репост публикации на своей странице в Инстаграме. В итоге 15 девушек стали победительницами и получили букеты цветов от амурского холостяка.

ТНТ удивлял не только телезрителей, но и партнеров канала. Вручение цветов стало неожиданностью для сотрудниц некоторых компаний-партнеров. Оказалось, люди были не готовы к таким сюрпризам. Многие думали, что их разыгрывают.

В будущем канал проведет еще не одну акцию. «У телеканала ТНТ всегда креативное промо. Мы любим своего клиента, нашего зрителя. И поэтому мы решили удивить наших клиентов такой акцией. Мы будем проводить еще много акций. Поэтому оставайтесь с нами», – сказала промо-менеджер ТК «Альфа-канал» Татьяна Водопьянова.