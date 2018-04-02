Маленькому свободненцу с тяжелой формой эпилепсии нужны средства на лечение

В Свободном объявлен сбор средств 6-летнему Станиславу Мешенчуку. Мальчик более двух лет болеет тяжелой формой эпилепсии. Ему необходима операция на головном мозге и обследование в тюменском центре нейрохирургии. На это требуется более 350 тысяч рублей.

Эпилепсией 6-летний Слава заболел более двух лет назад, после того как упал и ударился головой. У него диагностировали симптоматическую фокальную эпилепсию, ФКД (фокальную кортикальную дисплазию) правой височной доли. С тех пор ребенка мучают постоянные приступы эпилепсии. Немного купировать их помогли обследования и лечение в клиниках Санкт-Петербурга, Хабаровска и Новосибирска.

«Приступы сейчас бывают с разной периодичностью: то их вообще не бывает до двух недель, то до 10 эпизодов в сутки. Сами приступы проходят очень тяжело, потому что во время приступа он не дышит, а приступ бывает продолжительностью от 40 секунд до 4 минут. Все это, конечно, сказывается: сын немного отстает в развитии, эмоции не всегда может контролировать», – поделилась Ярослава Мешенчук, мама Станислава.

Одно из обследований показало, что у мальчика отмирают клетки головного мозга – вылечить медикаментозно это нельзя, можно только поддерживать медицинскими препаратами. Чтобы на 80 % снизить количество приступов, погибшие клетки необходимо удалить. Такую операцию, по словам Ярославы, делают только в Москве и в Тюмени. В столице их запросы проигнорировали, а в Тюмени обещали помочь. Но для этого необходимо пройти платное обследование и лечение в их ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии». Сделать это в клинике готовы только на коммерческой основе. С направлением от педиатра можно получить лишь бесплатную консультацию нейрохирурга.

По прейскуранту из клиники, семья высчитала, что на проезд, проживание и обследование с лечением необходимо 364 280 рублей. Такую сумму семья собственными силами собрать не может. Только на одни поддерживающие препараты в месяц уходит до 15 тысяч рублей.

При этом после обследования в этой же тюменской клинике Станислава смогут прооперировать бесплатно – по программе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

«Первый вариант, что мы прилетим, пробудем там в среднем неделю. Если проходим обследование и все будет достаточно ясно, они сами сделают запрос на высокотехнологичную медицинскую помощь, получат ответ в течение одного-двух дней и сразу же нам проведут операцию. Либо второй вариант: они назначат нам дату, мы вернемся, сами оформим документы на ВМП и полетим во второй раз, но перелет нам уже будет бесплатным. В любом случае после операции у нас начнется другая жизнь», – поделилась своими надеждами Ярослава.

Для тех, кто хочет помочь собрать средства на обследование и лечение Станислава, Амур.инфо публикует реквизиты:

Сбербанк 4276 0300 1276 0415;



Телефон 8914-600-87-07 (привязан к карте);



Яндекс 410015233514842.

По всем вопросам, в том числе по предоставлению документов необходимо обращаться по телефону Ярославы Мешенчук: 8914-600-87-07.