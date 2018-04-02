Благовещенские чирлидерши завоевали золото и серебро соревнований в Хабаровске

Фото: dvnovosti.ru

В Хабаровске завершился шестнадцатый кубок Хабаровского края по черлидингу. В открытых соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из разных регионов Дальнего Востока. Были на них и представительницы Приамурья – из Благовещенска. Амурчанки завоевали одну золотую и одну серебряную медали.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в благовещенском отделении организации «Чирлидинг Амурской области», от областного центра в кубке участвовали девять юных спортсменок. Семь девочек – в возрастной категории 12-16 лет, две – 8-12 лет. Золото амурчанки завоевали в дисциплине «Чер хип-хоп», а серебро – в дисциплине «Чер данс фристайл двойка». Чирлидерши уже вернулись в Благовещенск.

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#Дальний Восток #спорт

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Александр Авдеев