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сегодня, 11:39 4

Благовещенские чирлидерши завоевали золото и серебро соревнований в Хабаровске

Благовещенские чирлидерши завоевали золото и серебро соревнований в Хабаровске
Фото: dvnovosti.ru

В Хабаровске завершился шестнадцатый кубок Хабаровского края по черлидингу. В открытых соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из разных регионов Дальнего Востока. Были на них и представительницы Приамурья – из Благовещенска. Амурчанки завоевали одну золотую и одну серебряную медали.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в благовещенском отделении организации «Чирлидинг Амурской области», от областного центра в кубке участвовали девять юных спортсменок. Семь девочек – в возрастной категории 12-16 лет, две – 8-12 лет. Золото амурчанки завоевали в дисциплине «Чер хип-хоп», а серебро – в дисциплине «Чер данс фристайл двойка».

Чирлидерши уже вернулись в Благовещенск.

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#Дальний Восток #спорт

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Комментарии
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  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    4 часа назад

    Молодцы, девченки!!!!

  • NinaNina

    NinaNina
    2 часа назад

    ДевчОнки - большие молодцы! А в тексте статьи ошибочку бы исправить нужно: "В Хабаровске завершился шестнадцатый кубок Хабаровского края по чИрлидингу".

  • Володя.А

    Володя.А
    2 часа назад

    Первый раз о таком спорте слышу

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Девчонки-то молодцы!

    А вот АИ опять без косяков не может.

    В одной новости путается в правописании: то "чИр" напишут, то "чЕр"...

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