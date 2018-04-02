Более 80 амурчан выиграли ценные призы в фотоконкурсе «Я голосую 28»

В Амурской области завершился фотоконкурс «Я голосую 28», который проводился в день выборов президента. Фотографии около избирательных участков с фоторамкой сделали 14 446 амурчан, заявились на конкурс более шести тысяч. Победители и призеры в каждом городе и районе Приамурья получили призы.

Фотоконкурс «Я голосую 28» проводился в интернете. Каждый амурчанин мог 18 марта сфотографироваться со специальной рамкой на избирательном участке в своем городе или районе, а потом опубликовать фото в соцсетях с определенными хэштегами – и фото автоматически становилось участником конкурса. Затем на сайте начиналось интернет-голосование.

«Конечно, были попытки накручивать голоса, – рассказал организатор конкурса Павел Потяев. – Были голоса с пустых страниц в соцсетях, по 15 и больше голосов с одного IP-адреса. Но наш сайт для голосований был сделан так, что автоматически отслеживал подобные нарушения. Такие голоса обнулялись, мы писали участникам, объясняли, почему убраны их нечестные голоса».

Конкурс проводился в 28 городах и районах Амурской области. По итогам голосования победителями и призерами стали 84 человека. Всем им полагаются ценные призы: iPhone, экшн-камеры, велосипеды, power bank. Организаторы сообщили, что до 10 апреля их перешлют всем победителям.