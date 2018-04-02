Амурчане привезли 18 золотых медалей со всероссийских соревнований по ушу

С 24 по 30 марта в Москве проходил чемпионат и первенство России по традиционному ушу. Во всероссийских соревнованиях приняли участие 658 спортсменов из всех федеральных округов России, в том числе из Амурской области.

Приамурье представляла сборная команда по ушу в составе 24 спортсменов и судьи Натальи Шедько. В итоге амурчане завоевали 18 золотых медалей, 7 серебряных, 6 бронзовых. По возвращении спортсмены начнут активно готовиться к следующему этапу соревнований – чемпионату и первенству России по ушу-таолу и ушу-саньда, которые пройдут с 19 по 24 апреля в Москве, сообщает мэрия Благовещенска.

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Екатерина PL