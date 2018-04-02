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В Приамурье сотрудники заповедника пришли на помощь попавшим в ДТП

В Приамурье сотрудники заповедника пришли на помощь попавшим в ДТП

1 апреля в Селемджинском районе произошло ДТП: опрокинулся легковой автомобиль. В нем находились два человека, которым пришли на помощь сотрудники Норского заповедника.

Авария случилась в 10-15 километрах от села Норск, в направлении поселка Февральск. В машине находились двое – водитель и его пассажирка, которые серьезно не пострадали, отделались только царапинами. Автомобиль же получил повреждения.

Сотрудники заповедника, в том числе директор Тимофей Мудрак, оказались на месте происшествия случайно. Они возвращались из Благовещенска из командировки. Сотрудники помогли в буксировке пострадавшего авто до Февральска.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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