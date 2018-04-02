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сегодня, 11:00 0

В Москве нашлись возможные хозяева котенка, приехавшего в фуре в Благовещенск

В Москве нашлись возможные хозяева котенка, приехавшего в фуре в Благовещенск
Фото: nadv.ru

Откликнулись предполагаемые хозяева котенка, который 10 дней ехал из Москвы в Приамурье в фуре и чудом остался жив. Жители столицы признали на фото свою любимицу, совпали даже некоторые детали во внешности животного. И только беременность хвостатой путешественницы ставит под сомнение, что действительно нашлись ее прежние хозяева.

Хвостатую путешественницу, которая 10 дней без воды и еды ехала в Приамурье в грузовой фуре, уже успели пристроить в новую семью, сообщает портал nadv.ru. Забрать животное изъявили несколько человек после публикации в социальной сети. В итоге кошку отдали благовещенке Наталье, которая назвала потеряшку Сабриной.

«Кошка очень худая, мы кормим её детским пюре. Съедает буквально по чайной ложке и засыпает. Очень она исхудала пока была в дороге, а ещё подморозила ушки. Она была сильно грязной после фуры, когда мы её помыли, выяснилось, что она не чёрная, а шоколадного окраса», — рассказала Наталья.

На объявление о животном в Интернете обратила внимание и жительница столицы, которая признала на фото хвостатого члена семьи, потерявшегося летом.

«Здравствуйте, я из Москвы. Помогите связаться по поводу шоколадного котенка из Москвы. У моей дочки пропала кошечка Лизка, очень похожая на ту, что на фото. Если произойдет чудо и окажется, что это наша Лизка, не будет предела нашему счастью и благодарности», – такой комментарий жительница столицы оставила к посту про найденного в фуре котенка.

«Мы искали нашу Лизу полгода. Размещали объявления и просматривали различные группы помощи животным. Кошечка, которая приехала в Благовещенск, на фотографиях очень похожа на нашу. Мы живём в 5 км от МКАДа в Нахабино, рядом с нами расположен большой трансферный центр, где собирается много машин дальнобойщиков. Возможно, она как-то там оказалось, не исключаем, что её могли отвезти недоброжелатели из нашего посёлка. По описанию кошка совпадает по всем параметрам. У неё есть белые волоски на хвосте и на грудке, как у Лизы. Лиза ещё была стерилизована», – рассказала предполагаемая хозяйка животного.

Женщина уточнила, что их любимице было около 5 лет, но она была очень миниатюрной и всегда выглядела, как котенок. Совпали почти все приметы, кроме одного факта – 5-летняя кошечка Лиза была стерилизована. Однако осмотр Сабрины у ветеринара показал, что она находится в положении. Это показало ультразвуковое исследование. Ветеринаров тоже очень удивило, что кошка выжила в таких условиях. Есть предположение, что животное могло питаться продуктами, которые кто-то мог перевозить в коробках.

В итоге кошку решено оставить у новых хозяев в Благовещенске.

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