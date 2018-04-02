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сегодня, 10:31 9

Водителей, захвативших парковки во дворах Благовещенска, не наказали

Водителей, захвативших парковки во дворах Благовещенска, не наказали

Благовещенская полиция провела проверку по материалу, размещенному на сайте Амур.инфо, о том, что благовещенские водители оккупировали места для парковки во дворах. Сообщалось, что некоторые автовладельцы устанавливают ограждения, вешают цепи и замки, не давая другим жильцам парковать машины.

В администрации города тогда пояснили, что такой захват территорий является незаконным. Исключение составляют лишь те ситуации, когда решение о выделении места для парковки отдельным водителям приняли сами жильцы на общем собрании.

Полиция начала проверку по размещенной публикации. В итоге наказать водителей, самовольно захватывающих места для парковки, не удалось. Из официального ответа полиции следует, что состав административного правонарушения отсутствует, так как не удалось установить личности людей, оккупировавших парковочные места.

«В рамках проведения проверки по данному факту в установленные законом сроки установить и опросить лиц, которые огораживают места для парковки своих автомобилей, не представилось возможным. На момент принятия процессуального решения заявлений и обращений от граждан в адрес МО МВД России «Благовещенский» не поступало.

Согласно статье 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в которых установлена его вина. В данном случае факт нарушения административного законодательства материалами проверки не подтвержден, в данном случае отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.1 КоАП РФ (самоуправство)».

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • nastya291287

    nastya291287
    30 минут назад

    Мне тоже отказали в наказании "захватчика", хоть лицо и установили, но в ответе было написано - истек срок давности правонарушения. Ему даже не постановили убрать ограждение и замок. Так и стоит. Самое обидное, что зимой он ставил машину в гараж, а место продолжал держать закрытым

  • Кот Бегемот

    Кот Бегемот
    29 минут назад

    Не вижу проблемы установить личности этих товарищей... логично, что машины там люди оставляют на ночь. Вечером приехали - номера записали, по базе пробили - и вуаля. В чем проблема?

  • Кот Бегемот

    Кот Бегемот
    26 минут назад

    Было бы желание.., вот если бы у здания администрации машину не там поставили - тогда СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО

  • titan28

    titan28
    24 минуты назад

    так и убийц ловят, допустим известно что подозреваемый ставит машину на этой парковке, а лицо установить блин не удается и все тут

  • Yany

    Yany
    24 минуты назад

    Отлично сработали МВД)))) впрочем как обычно

  • Советский

    Советский
    17 минут назад

    "...не удалось установить личности людей, оккупировавших паковочные места."

    Из серии: - "как же мы его поймаем, если он к телефону не подходит."

  • Rak900

    Rak900
    12 минут назад

    хорошо полиция работает, даже не буду говорить сколько есть способов определить человека

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    12 минут назад

    беззубое мэ вэ дэ, причем уже очень давно.

  • Цунай

    Цунай
    11 минут назад

    Работайте, братья!

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