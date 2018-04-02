Водителей, захвативших парковки во дворах Благовещенска, не наказали

В администрации города тогда пояснили, что такой захват территорий является незаконным. Исключение составляют лишь те ситуации, когда решение о выделении места для парковки отдельным водителям приняли сами жильцы на общем собрании.

Полиция начала проверку по размещенной публикации. В итоге наказать водителей, самовольно захватывающих места для парковки, не удалось. Из официального ответа полиции следует, что состав административного правонарушения отсутствует, так как не удалось установить личности людей, оккупировавших парковочные места.

«В рамках проведения проверки по данному факту в установленные законом сроки установить и опросить лиц, которые огораживают места для парковки своих автомобилей, не представилось возможным. На момент принятия процессуального решения заявлений и обращений от граждан в адрес МО МВД России «Благовещенский» не поступало.

Согласно статье 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в которых установлена его вина. В данном случае факт нарушения административного законодательства материалами проверки не подтвержден, в данном случае отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.1 КоАП РФ (самоуправство)».