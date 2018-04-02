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Актеры Амурского драмтеатра отметили День смеха капустником

Актеры Амурского драмтеатра отметили День смеха капустником

В воскресенье, 1 апреля, в Амурском драматическом театре прошёл шуточный вечер «Нам всё по… Станиславскому». Артисты кидали в зал кочаны капусты, дарили зрителям цветы. На сцене воплотили даже образ великого режиссера, которого сыграл амурский актер Константин Таванцев.

По сюжету Константин Станиславский прибыл в театр, чтобы посмотреть, соблюдают ли актёры принципы его системы.

Капустник – это всегда хулиганство, ирония и сатира на жизнь настоящую. Например, публика услышала, как в театре буквально табуном бегут за зарплатой. Артисты спели о том, что «им бы понедельники взять и отменить». И «Станиславский» идею одобрил: «Надо внести предложение министерству культуры!».

«Никакой цензуры не было! Актеры сами написали сценарий, придумали и записали музыку. Мы, руководство, обеспечили их только реквизитом. В самом начале я предупредила зрителей: я в этом не участвую и за это не отвечаю!» – рассказала директор театра Татьяна Бедина.

Также на капустнике показали небольшие зарисовки из закулисной жизни. Две яркие актрисы – народная артистка России Анна Лаптева и заслуженная артистка Амурской области Наталья Петрова, делящие одну гримерку, показали забавную историю, как они разбирают главные роли. Даже если эта главная роль – голова бутафорской лошади, а роль второго плана – задняя ее часть.

А еще показали будни одного амурского телеканала: на «Бета-канале» проходил кастинг на должность ведущей прогноза погоды. Девушка-кандидат демонстрировала умение показывать разных животных.

В итоге двухчасового капустника «Станиславский» выдал Амурскому театру драмы свое знаменитое «Верю!».

Подробнее о мероприятии можно прочитать в рубрике «Культпросвет».

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#культура #отдых #праздники

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