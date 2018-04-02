В апреле граждан РФ ждут увеличение утильсбора и «вафельницы» на дорогах

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В апреле в России вступают в силу некоторые изменения: повысятся социальные пенсии, деревянный дом станет купить проще, на перекрестках появятся «вафельницы» и не все россияне смогут покупать лотерейные билеты. Также повысятся цены на услуги почты.

Увеличится ставка утилизационного сбора на автомобили. Ставка утилизационного сбора на автомашины 1 апреля проиндексирована. Размер индексации зависит от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность техники, а также объем производства и импорта.

Утильсбор на новые автомобили объемом двигателя до 1 литра вырастет на 16 % – до 33 тысяч рублей. Сбор на новые авто с объемом двигателя от 1 литра до 2 литров вырастет сразу на 90 % – до 84 тысяч. Для автомобилей с объемом двигателя свыше 2 литров и до 3 литров он также увеличится на 90 % – до 126 тысяч рублей

Изменятся правила проезда перекрестков. Правила дорожного движения (ПДД) запрещают выезд на перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор и водитель видит, что, продолжив движение, он будет мешать транспорту, едущему в поперечном направлении. Но водители нередко нарушают эту норму.

С 28 апреля на перекрестках появится специальная дорожная разметка «Зона перекрестка» в виде желтых диагональных линий в квадрате, обозначающих границы перекрестка. Ее еще называют «вафельницей». Она может применяться как самостоятельно, так и вместе с дорожным знаком «Участок перекрестка», установленным на его границе.

Водитель обязан завершить маневр, не создавая препятствий другим участникам дорожного движения. В противном случае ему придется заплатить штраф 1 тысячу рублей.

Возрастет цена на услуги почты. Стоимость отправки почтовых карточек, писем и бандеролей внутри России с 1 апреля станет выше. Об этом говорится в Приказе Федеральной антимонопольной службы от 20 февраля 2018 г. N 208/18 г. Не изменится тариф на простое письмо до 20 граммов. За его отправку по-прежнему надо будет платить 22 рубля. Это же касается и простой бандероли, здесь тоже старая цена – 40 рублей. Другие тарифы таковы: заказная почтовая карточка – 37 рублей. Пересылка заказного письма весом до 20 граммов обойдется в 46 рублей.

Подешевеют кредиты на покупку деревянного дома. С 1 апреля правительство запустило программу субсидирования ставок по займам на приобретение деревянных домов. Ставка по кредиту будет снижена на 5 %. Покупаемый дом должен быть типовым, то есть заводского производства. Максимальная сумма кредита не должна превышать 3,5 миллиона рублей. Кредиты будут выдаваться только в рублях с 1 апреля по 30 ноября 2018 года. Банки не будут требовать залог по такому займу.

На реализацию программы в бюджете заложено 197,7 миллиона рублей. Это позволит ее участникам приобрести около 2,5 тысяч домов. Если пилотная программа в 2018 году будет успешной, ее действие может быть продлено на 2019–2021 годы.

Проиндексированы социальные пенсии. Социальные пенсии по инвалидности, потере кормильца и старости 1 апреля увеличены на 2,9 %. На эти цели из бюджета выделено 10 миллиардов рублей.

Индексация коснется примерно 3,9 миллиона человек, из которых 3,1 миллиона – это получатели социальных пенсий. Средний размер такой пенсии увеличится на 255 рублей и составит 9 062 рубля. Средний размер пенсий детей-инвалидов и инвалидов детства первой группы вырастет на 378 и 382 рубля и после повышения составит 13 410 и 13 556 рублей соответственно.

Запретят продавать лотерейные билеты несовершеннолетним. С 7 апреля россияне младше 18 лет не смогут покупать лотерейные билеты, а также участвовать в электронных лотереях и делать лотерейные ставки. Причем несовершеннолетним не только не продадут билетик, но и не выплатят выигрыш – это также запрещено законом.

Если выигрыш составил менее 15 тысяч рублей, то организаторы лотереи попросят паспорт у участника только если они сомневаются, что он совершеннолетний. Если выигрыш превысит 15 тысяч рублей, то получить его можно будет только при предъявлении паспорта. Даже если удача улыбнулась пенсионеру.

Ускорится госрегистрация предпринимателей через МФЦ. С 29 апреля документы, полученные многофункциональными центрами (МФЦ) от заявителей для госрегистрации, будут направляться в Федеральную налоговую службу (ФНС) в электронном виде не позднее одного рабочего дня после их принятия. Готовые документы о госрегистрации будут присылаться заявителю на электронную почту.

Это значит, что бизнесменам больше не придется ждать бумажного уведомления о своей регистрации – информация о ней появится на сайте ФНС. Это сэкономит время для предпринимателей и оптимизирует работу госструктур.