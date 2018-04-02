В Благовещенске начали продавать авиабилеты по льготным тарифам

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В понедельник, 2 апреля, авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажи авиабилетов по льготным тарифам. Эта фирма первой в Благовещенске начала выполнять программу по субсидируемым государством перелетам с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

В авиационных агентствах Благовещенска открылись продажи авиабилетов для льготной категории граждан по маршруту – Благовещенск – Екатеринбург – Москва. Стоимость билета – 6 400 рублей в одну сторону.

Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы.

Льготная программа авиаперевозок продлена до 1 декабря. Также увеличено количество предоставляемых льготных мест на рейсе: с 60 мест до 30 % от посадочных мест в самолете.

Билеты можно приобрести в авиационных и туристических агентствах области и на официальных сайтах авиакомпаний. Кстати, утром у одного турагентства в Благовещенске до открытия уже стояла группа желающих приобрести субсидированные билеты – около 20 человек.

Также на московском направлении ожидается открытие продаж субсидированных авиабилетов авиакомпании «Северный ветер», которая еще ведет работу по заключению договора с Федеральным агентством воздушного транспорта, сообщает пресс-служба областного минтранса.