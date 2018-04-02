Бродячие собаки заняли ВПП и не дали приземлиться самолету в Ухте: обзор прессы

Фото: rueconomics.ru

Сколько перечислил Тулеев семьям погибших при пожаре; почему Лукашенко ищет новые рынки сбыта; почему швейцарцы, выбрасывают мусор во Франции. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Известиях» рассказано о том, что экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Согласно декларации о доходах Тулеева, губернатор получал 174 тысячи рублей зарплаты в месяц. Таким образом, его однодневный заработок — 5 тысяч 803 рубля.

Не могу не сказать о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Не спасли и 5 803 рубля.

Также в номере

Еще в «Известиях» пишут о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти новые рынки сбыта белорусской продукции на фоне проблем с поставками в Россию. На встрече с общественностью Минска он высказал удивление по поводу того, что в Россию продолжают завозить сухое молоко из Новой Зеландии, в то время как Белоруссия готова поставлять свое высококачественное. «Наверное, – сказал белорусский лидер, – кто-то получил откат».

Газета напоминает, что несколько дней назад Россельхознадзор запретил ввоз продукции нескольких белорусских компаний.

Вам статья

«Российская газета» сегодня рассказывает о тех неприятностях, которые подстерегают жителей страны с 1 апреля. Среди всего прочего – повышение ставки по утилизационному сбору на автомобили. На авто с объемом двигателя до одного литра он вырастет на 16 процентов (до 33 тысяч рублей), с моторами 1-2 литра – на 90 процентов (до 84 тысяч рублей), об остальном прочтите сами.

Еще не всем будет доступна лотерея. Если раньше на огромный выигрыш мог рассчитывать даже младенец, то теперь несовершеннолетним россиянам лотерейные билеты продавать строго запрещено. Кроме того, если выигрыш превысил 15 тысяч рублей, идентификация победителя будет проводиться в обязательном порядке. Готовьте паспорта.

Также в номере

Еще в «Российской газете» рассказывается о том, что в аэропорту Ухты диспетчер не разрешил самолету приземляться из-за большого количества бродячих собак, которые находились на территории взлетно-посадочной полосы. В итоге пилоту пришлось кружить над городом, пока сотрудники аэропорта разгоняли псов. Никто не дает гарантии, что четвероногие друзья человека не вернутся на облюбованное место.

Напишут же такое

Вижу, что обзор получается мрачноватым, поэтому попытаюсь найти что-либо более жизнеутверждающее. Вот, например, в «Мире новостей» прочел о том, что хитрые швейцарцы, желающие сэкономить на расходах по утилизации мусора, нашли нетривиальное решение проблемы: они стали выкидывать мешки с мусором во Франции. Закладывают в багажники своих авто мешки с мусором и едут в сопредельное государство якобы на экскурсию – у них это, как у нас через дорогу перебежать.

Дело в том, что в Швейцарии очень высокие расценки на сбор и утилизацию мусора и бытовых отходов. Каждый поход на мусорку обходится жителю Швейцарии примерно в 2 швейцарских франка (это 120 рублей).

На посошок

Ну и напоследок «Комсомольская правда», рассказавшая о том, что гастрольный график любимицы миллионов Ольги Бузовой настолько плотен, что она запуталась и вместо Архангельска прилетела на концерт в Астрахань. Это при том, что в Астрахани она должна выступать только в конце апреля. Бузова удивилась, что в аэропорту ее никто не встретил. И если бы не десятки поклонников, которые окружили знаменитость вниманием, просьбами о совместном селфи и предложениями пирожков из буфета, ее настроение было бы вконец испорчено.

Кстати, вполне возможно, что эта заметка – первоапрельская шутка.