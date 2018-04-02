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сегодня, 09:13 3

В Чигирях опрокинулось такси: двое пострадавших

В Чигирях опрокинулось такси: двое пострадавших
Фото: instagram.com/blag_dtp

1 апреля в селе Чигири произошло ДТП с пострадавшими. Здесь опрокинулся автомобиль такси. Информация о происшествии, а также фото с места аварии появились в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, ДТП случилось в 17:18 в районе дома № 34 по улице Светлой. Водитель 1976 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги, и машина опрокинулась.

В аварии пострадали водитель и его пассажирка 1982 года рождения. Они самостоятельно обратились в травмпункт.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1119

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Marfa

    Marfa
    1 час назад

    Ох уж эти таксисты, "не выбирающие" безопасную скорость! Сама всегда боюсь!

  • Яровеныч

    Яровеныч
    1 час назад

    Долетался придурок, чуть пассажира не угробил.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Пока эту систему не встряхнут (запрет работы через приложение) так и будет, его в лицо ни кто не видел не проверял, телефон открыл , заказ схватил и полетел.

    Там гравийка!!! как можно там быстро ехать???

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