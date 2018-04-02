В Чигирях опрокинулось такси: двое пострадавших

Фото: instagram.com/blag_dtp

1 апреля в селе Чигири произошло ДТП с пострадавшими. Здесь опрокинулся автомобиль такси. Информация о происшествии, а также фото с места аварии появились в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, ДТП случилось в 17:18 в районе дома № 34 по улице Светлой. Водитель 1976 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги, и машина опрокинулась.

В аварии пострадали водитель и его пассажирка 1982 года рождения. Они самостоятельно обратились в травмпункт.

Видео: instagram.com/blag_dtp