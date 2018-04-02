Пасмурно с прояснениями: прогноз погоды в Амурской области на 2 апреля

Фото: w-dog.ru

2 апреля в Амурской области облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Дует северо-западный ветер со скоростью 7-12, с порывами 17-22 метров в секунду.

Уличные термометры покажут +5...+10 градусов, местами на севере – до минус 5. В Благовещенске пасмурно с прояснениями, без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра с порывами достигает 17 метров в секунду. Температура – 7-9 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова