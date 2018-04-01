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В селе Гродеково огонь уничтожил 300 рулонов сена

В селе Гродеково огонь уничтожил 300 рулонов сена
Фото: vca-tuva.ru

Ночью 1 апреля в селе Гродеково Благовещенского района загорелось сено. Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе четырёх человек и двух единиц техники.

На момент прибытия расчетов около 300 рулонов сена горели открытым пламенем. В течение 15 минут открытое горение было ликвидировано. Огнем все сено уничтожено.

Вечером того же дня сено загорелось в посёлке Сиваки Магдагачинского района. Там горел всего один рулон. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарной части № 35 посёлка в составе трёх человек и одной единицы техники. Через семь минут они ликвидировали открытое горение.

Стог сена уничтожен огнём полностью. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • martabulov

    martabulov
    26 минут назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    5 минут назад

    Это 60 тонн сена? Это 20 коров,зиму кормить.

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