Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: издательская выставка «Амурские книжные берега»

2 апреля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» расскажут о предстоящей XI межрегиональной издательской выставке «Амурские книжные берега». Гость студии – заместитель директора Амурской областной научной библиотеки имени Муравьёва-Амурского Оксана Праскова.

Ведущие – Екатерина Кузьмина и Татьяна Удалова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также темы для темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью можно наблюдать в Инстаграме «Эха».