За неделю клещи укусили троих жителей Благвоещенска

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По данным амурского управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали три жителя Благовещенска. В числе укушенных и один ребёнок. Специалисты напоминают о начале сезона активности клещей.

Первые клещи появляются ранней весной в солнечные дни. Пик численности половозрелых клещей приходится на май – июнь. Обитают клещи в зарослях кустарника, в лиственных и березовых рощах, причем практически всегда недалеко от населенных пунктов и дорог. Попав на тело человека, клещ проникает под одежду и присасывается чаще всего в области шеи, груди, подмышечных впадинах, волосистой части головы, иногда в паховой области.

«Чаще всего на слуху два заболевания, переносчиками которых являются клещи. Это энцефалит и боррелёз, которые являются тяжёлыми инфекционными заболеваниями. Доказано, что клещ в поисках открытого места для укуса ползет по одежде снизу вверх. Поэтому брюки необходимо заправлять в сапоги, а рубашку – в брюки. Манжеты рукавов должны плотно облегать запястья. Плечи и шея должны быть закрыты. Обязателен головной убор. Для отпугивания клещей обрабатывайте одежду репеллентами. При длительном пребывании в лесу необходимо проводить осмотры. При осмотре следует особо обращать внимание на волосистые части тела, кожные складки, ушные раковины, подмышечные и паховые области», – напомнили специалисты.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.