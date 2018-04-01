Благовещенцы не стали бойкотировать торговые центры

31 марта активисты предлагали устроить бойкот торговым центрам. После трагедии в Кемерове всех россиян, и благовещенцев в том числе, просили не посещать в этот день ТРЦ. Но, судя по числу машин на парковках у торговых центров и количеству посетителей, жители и гости Благовещенска решили не участвовать в акции.

Корреспондент «Альфа-канала» узнал, почему амурчане не поддержали бойкот, и 31 марта опросил посетителей одного из торговых центров.

«Я учусь в художественной школе, и здесь будет проходить акция по профориентации, поэтому я сегодня сюда пришла. И вообще, я каждый день здесь. Не вижу смысла в бойкотах. Просто регулярно должна проходить проверка торговых центров, и все», – поделилась одна из посетительниц местного торгового центра.

«А какой смысл объявлять бойкот? Здесь же зависит не от нас, а от обслуживания торгового центра, от того, кто его проверяет. Но не от нас. Мы не придем в торговый центр, и завтра в нем появится необходимое оборудование? Это как-то глупо», – добавила другая посетительница.

«Мы пришли за продуктами. Но на самом деле это полезно, может, действительно власти и руководители торговых центров одумаются и примут какие-то меры. Но обстоятельства заставляют нас идти сюда. А так бы не пришли», – сказала горожанка.

«Я не участвую в бойкоте, считаю это лицемерием. Потому что, если человек сочувствует, он сочувствует в душе и не торгует лицом перед другими», – высказалась девушка.

«Бойкот – это неэффективно и незачем. Трагедия произошла, жалко людей, конечно. Но это не выход», – отметила благовещенка.

«Я и не в курсе, что бойкот. Я знаю про несчастный случай в Кемерове. Но, как говорится, волка бояться – в лес не ходить», – добавил мужчина.

«Это бессмысленно, мне кажется. Это произошло в другом регионе. И здесь объявлять бойкот нет смысла. Вообще, сегодня много людей пришли в ТРЦ», – сказала девушка.

«Надо купить маме подарок на день рождения. Поэтому мы пришли. Мне кажется, все зависит от человека. Если он считает, что это важно, то пусть делает. Нельзя категорично к этому относиться. Каждый сам выбирает для себя, что ему делать. Я, может быть, тоже сегодня не пришла бы, но у меня безвыходная ситуация», – поделилась горожанка.