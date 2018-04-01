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сегодня, 15:39 0

В Приамурье немного похолодает: прогноз погоды на 2 апреля

В Приамурье немного похолодает: прогноз погоды на 2 апреля
Фото: Wikipet

В Амурской области 2 апреля будет облачно, с прояснением. В большинстве районов пройдут слабые, умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода.

Северо-западный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду, местами усиливаясь до 18-23 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 1…6, местами – минус 4…9. Днем термометры покажут 6…11 градусов тепла, местами – от минус 4 до плюс 1.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, во второй половине ночи и первой половине дня выпадут слабые осадки – мокрый снег с дождем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду с порывами 11-16 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 3…5, днём – плюс 7…9, сообщает Амурский гидрометцентр.

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