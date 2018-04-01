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На предпоследний в этом сезоне концерт «Живая струна» раскупили все билеты

На предпоследний в этом сезоне концерт «Живая струна» раскупили все билеты

В последний день марта в Благовещенске состоялся очередной концерт «Живая струна». Несмотря на недавние трагические события в Кемерове, отменять выступление барды не стали, потому что были раскуплены все билеты.

Предпоследний вечер исполнители начали с просьбы. Зрителям предложили написать записочки с новыми идеями для следующего сезона и положить их в специальную коробку. Эта традиция появилась в прошлом году, и благодаря ей в этом году появилась, например, школьная тема, которую все принимали на «ура».

Концерт 31 марта приурочили ко Дню смеха, и хотя зрители реагировали более сдержанно, вечер получился очень душевным. К зрителям вышли старые знакомые – руководитель проекта Александр Бобошко, а также барды Александр Мамин, Раиса и Алексей Мишанины, Фёдор Новосёлов, Александр Тонких, Владимир Шатковский, Юрий Морозов, Елена Пронченко, Сергей Феоктистов и Валентина Щебенькова.

Участники подготовились основательно и показали настоящий театр пародий. В их исполнении о своей незадачливой жизни пели представители рабочего класса, деревенские ребята и коряки.

Подробнее о концерте можно прочитать в разделе «Культпросвет».

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#концерты #культура

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