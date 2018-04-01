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Губернатор Кемеровской области Тулеев подал заявление об отставке

Губернатор Кемеровской области Тулеев подал заявление об отставке
Фото: Znak.com

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно покидает свой пост. Об этом стало известно 1 апреля. Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили в правительстве региона.

«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», – проинформировала пресс-служба областной администрации. Путин отставку губернатора Тулеева принял.

«Я сделал все, что мог, встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи, еще раз приношу свои соболезнования… Я подал президенту РФ прошение об отставке считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя» – сказал Тулеев в видеообращении.

Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора Сергей Цивилев, пишет РИА Новости. Указ президента вступил в законную силу.

Уход Тулеева произошел на фоне трагического происшествия в торговом центре Кемерова. В страшном пожаре 25 марта погибли 64 человека, 41 из которых дети.

После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» Аман Тулеев стал самым критикуемым губернатором в России, пишет интернет-газета «Знак». И жители Кемеровской области, и другие россияне стали требовать отставки 73-летнего Тулеева, возглавляющего область с 1997 года. Президент Владимир Путин, говоря о возможной отставке Тулеева, заявил, что такие решение не делаются «под камеры и ради красного словца». «И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения», — сказал, однако, Путин.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5–96,69 % голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

За время работы Амана Тулеева в должности губернатора Кузбасса неоднократно появлялись слухи о его проблемах со здоровьем и предстоящей отставке. В частности, 22 мая 2017 года он ушел в официальный отпуск, который позднее продлили из-за операции, прописанной ему из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года. Тогда в СМИ появились сообщения о том, что Тулеев покинет пост, однако информация не подтвердилась, и 12 августа он вернулся на работу.

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#пожар в Кемерове #пожары

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Давно пора.....засиделся дедуля....

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    Сколько он пробыл на должности, 21 год? Стар, болен, пора уже на отдых.

  • Daniil

    Daniil
    1 час назад

    Правильное решение с его стороны. После всего что случилось.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Видать тонко намекнули. Стока лет за кресло держался, перекрашивался. И на тебе. Написал. Не ушёл бы сам, ушли бы по-другому. А так - почётный пенсионер.

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Ранее промелькнуло сообщение,что Путин не любит показательных отставок... Как же,ушел бы Тулеев по собственному желанию... Скорее всего по собственной пятой точке пинка от Путина получил,вместе с предложением уйти по собственному желанию...

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Gelo

    Ранее промелькнуло сообщение,что Путин не любит показательных отставок... Как же,ушел бы Тулеев по собственному желанию... Скорее всего по собственной пятой точке пинка от Путина получил,вместе с предложением уйти по собственному желанию...



    Однозначно!

  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    Путин, тактичный человек и видимо взгляда одного хватило

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Анекдот о возможностях Путина:

    Случилась страшная трагедия – у четы Обама родился белый ребенок. По этому поводу на пресс-конференции докладывает пресс-секретарь Госдепа США Мари Харф.

    – Россия и лично президент Путин несомненно являются виновниками этого инцидента, у нас есть абсолютно все доказательства, но из-за секретности мы не можем их открыть.

    Журналист: – А как вы объясните, что за 9 месяцев до того у президента Обамы гостил президент Украины Порошенко? Разве эти два факта не связаны?

    МХ: – Абсолютно не связаны. Их даже сравнивать нельзя. К тому же президент Порошенко нанес визит чете Обама как частное лицо. Он мог просто навещать в США свою бабушку. Следующий вопрос, пожалуйста!

    – А как вы объясните, что и лицом, и прической младенец не похож на Путина, но очень похож на Порошенко, практически одно лицо.

    – Учитывая, что младенец не является афро-американцем, портретное сходство не может быть определено на глаз.

    – То есть вы хотите сказать, что все белые на одно лицо?

    – Я этого не говорила!

    – А как быть с тем, что по результатам независимой генетической экспертизы отцом младенца на 99,9% является Порошенко?

    – У нас имеется неоспоримое доказательство обратного.

    – Какое?

    – Заявление президента Порошенко, выложенное им в "Ю Тьюб".

    – И вы основываетесь только на этом заявлении?

    – Конечно, ведь это очень логично: человек не виноват и честно сказал об этом. Мы не сомневаемся в правдивости этих данных.

    – А если президент Путин скажет то же самое?

    – Мы, естественно, не сможем доверять его заявлению.

    – Почему?

    – Послушайте, вы просто излагаете Московскую пропаганду! У вас есть еще вопросы?

    – А как сама первая леди комментирует причины инцидента?

    – Она считает, что поскольку возможность причастности к нему дружественных США стран полностью исключается, значит это был несомненно акт агрессии со стороны России и лично президента Путина.

    – Но что она говорит о так сказать событии-первопричине? Это же невозможно не помнить!

    – Послушайте, мне надоели ваши пророссийские выпады, следующий вопрос!

    – Итак вы убеждены, что виновата Россия и Путин?

    – Мы в этом не сомневаемся.

    – Учитывая, что последний год в семье Обамы то и было бывал президент Порошенко, младенец как две капли воды похож на Порошенко и генетическая экспертиза определила отцовство Порошенко, а президент Путин согласно данных со спутников находился от первой леди минимум за 20 тыс. км, вы все равно считаете виновным Путина? Но почему?

    – Моя работа озвучить выводы наших специалистов, а не вступать в глупые полемики. Кроме того вы очень недооцениваете половую мощность русских, скорость и дальность их стрельбы! Резюмирую: чтобы подобная трагедия не пришла в каждый американский дом, мы намерены просить мировое сообщество ввести самые жесткие санкции против России и лично президента Путина!

    Автора не знаю, но снимаю шляпу.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Чиновнику, засидевшемуся в должности, начинает казаться, что он особого преступления не совершает. И пожарнику, который за взятку не исполняет своих обязанностей, тоже кажется, что он уже принадлежит к некоей высшей расе. И бизнесмену и ...Путину

    Путин за всё отвечает.

    Сама система это всё создала. Все цитируют его, все ссылаются на него. Он отвечает теперь за всё: за свалку в Балашихе, за свалку под Волоколамском, за катастрофы. Он и ненуждается в 76% лобызателей. Но эксцессы такие как в Кемерове неприятно размазывают триумф восхождения притершегося царственного седалища на новый срок.Все эти экцессы и есть, говоря техническим языком, кавитация неумолимо развивающая разрущение системы.

  • Tina22

    Tina22
    59 минут назад

    ну да, пусть другие теперь разгребают твои недочеты и промахи, отличное решение!

  • full

    full
    53 минуты назад

    Не зря я за него голосовал. Человек. Среди своры.

  • ay

    ay
    52 минуты назад



    ну да, пусть другие теперь разгребают твои недочеты и промахи, отличное решение!



    Конеш, отличное. Иногда и кота менять надо, особенно если он мышей не ловит. Собсно, для того и придумана демократия и сменяемость власти её черта. Но "вертикальным" не понять.



    Не зря я за него голосовал. Человек. Среди своры.



    За популиста? с замашками узурпатора? Все они там одинаковые. человеки.

  • Гoсподи

    Гoсподи
    43 минуты назад

    Амангельды Тулеев до нынешнего времени был единственным мастодонтом постсоветской эпохи. Единственным, кто откровенно сумел парафинить пьяницу-Ельцина в СМИ. Единственным, кто открыто высказывался против губительной политики ЕБН в СовФеде. И единственным, кто смог в отдельно взятом регионе гибридизировать китайскую модель социализма с диким и бюрократическим российским реализмом. 20 лет его избирали губернатором не за красивые глаза, а за то, что он делал для своего региона. А сделал он немало. Он поднял область из глубокой жопы в конце 90-х, и сделал бюджет области профицитным к середине 2000-х.

    Кемерово это трагедия. И как любой политик с совестью (крайне редкое явление), глава региона не мог не подать в отставку. Немного напомню: непосредственную ответственность за Вишню обязан нести мэр Кемерово и его администрация. Именно их процедурные действия и/или недосмотр привели к десяткам трупов. Ответственность за Вишню Тулеева - дело правоохранительных органов. На основании их вердикта я и советую гавкать интернет-швали.

    А лай интернет-собачек... Это уже привычное: моськи лают на Слона. Потому что Слонам лень даже взглянуть на мосек.

  • vertex

    vertex
    36 минут назад

    ay

    Видать тонко намекнули. Стока лет за кресло держался, перекрашивался. И на тебе. Написал. Не ушёл бы сам, ушли бы по-другому. А так - почётный пенсионер.



    + много. Слонов таких, их деятельность и деятельность их пристебайных шавок в верхах изолировать нужно, от простого населения и их детей.

  • ay

    ay
    28 минут назад

    Именно потому что Тулеев - кристально честный человек, его сын руководит Федеральным управлением автодорог "Сибирь". А внук ведёт привычно-обычную жизнь мажора. Гены. Чоу ж тама.

    з.ы ни разу не моська. в отличии от некоторых .лизоблюдов

  • vertex

    vertex
    26 минут назад

    Путин назначил экс-партнера Тимченко врио губернатора Кемеровской области

    Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

    «Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области, — сказано в документе.

    Руководитель и совладелец угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев ранее занимал пост вице-губернатора Кузбасса, его назначили на эту должность 2 марта. Цивилеву принадлежит 70% компании «Колмар», добывающей коксующийся уголь в Якутии. Оставшимися 30% компании владеет «Волга Груп» Геннадия Тимченко.

    После его назначения на пост вице-губернатора в «Колмаре» РБК заявили, что Цивилев в компании больше не работает, это же сам Цивилев сообщал журналистам.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ac07f519a794750597484ac?from=newsfeed

    Это который на людей орал, что они собрались и пиарятся? А потом, когда ему хек к носу поднесли, принялся обнимать мужика у которого вся семья погибла?

    Тот же хек, что Тулеев, только вид сбоку. Многоходовочка очередная.

  • ay

    ay
    25 минут назад

    Валить Уходить ему надо было намного раньше. Ведь даже год назад он не руководил областью, а лечил спину в "гнилой" Германии, а потом ещё залечивал осложнения от операции. Ну и нах зачем эти кремлёвские старцы во власти?

  • OT

    OT
    16 минут назад

    full

    Не зря я за него голосовал. Человек. Среди своры.



    Психология восприятия человека такова. что только на фоне общего дерьма человечнее смотрится отдельная жопа..

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