Губернатор Кемеровской области Тулеев подал заявление об отставке

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно покидает свой пост. Об этом стало известно 1 апреля. Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили в правительстве региона.

«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», – проинформировала пресс-служба областной администрации. Путин отставку губернатора Тулеева принял.

«Я сделал все, что мог, встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи, еще раз приношу свои соболезнования… Я подал президенту РФ прошение об отставке считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя» – сказал Тулеев в видеообращении.

Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора Сергей Цивилев, пишет РИА Новости. Указ президента вступил в законную силу.

Уход Тулеева произошел на фоне трагического происшествия в торговом центре Кемерова. В страшном пожаре 25 марта погибли 64 человека, 41 из которых дети.

После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» Аман Тулеев стал самым критикуемым губернатором в России, пишет интернет-газета «Знак». И жители Кемеровской области, и другие россияне стали требовать отставки 73-летнего Тулеева, возглавляющего область с 1997 года. Президент Владимир Путин, говоря о возможной отставке Тулеева, заявил, что такие решение не делаются «под камеры и ради красного словца». «И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения», — сказал, однако, Путин.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5–96,69 % голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

За время работы Амана Тулеева в должности губернатора Кузбасса неоднократно появлялись слухи о его проблемах со здоровьем и предстоящей отставке. В частности, 22 мая 2017 года он ушел в официальный отпуск, который позднее продлили из-за операции, прописанной ему из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года. Тогда в СМИ появились сообщения о том, что Тулеев покинет пост, однако информация не подтвердилась, и 12 августа он вернулся на работу.