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Благовещенский мемориал в память о погибших в Кемерове загорелся от свечи (видео)

Благовещенский мемориал в память о погибших в Кемерове загорелся от свечи (видео)

Стала известна причина возгорания стихийного мемориала в Благовещенске, организованного в память о погибших жителях Кемерова. Как сообщалось ранее, пламя уничтожило часть цветов и игрушек в ночь на 1 апреля. Специалисты рассматривали две версии случившегося – поджог и неосторожное обращение с огнем.

Как рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в амурском управлении МЧС, произошедшее запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. После просмотра записи выяснилось, что огонь перекинулся на игрушки и цветы от горевшей свечи. Произошло это из-за сильного ветра.

В распоряжении редакции Амур.инфо оказалось видео с камер наблюдения. В момент возгорания мемориал попал в объектив только одной камеры. На кадрах видно, как вначале появляется легкий дымок, а затем начинает полыхать пламя. Через некоторое время к месту подъезжают пожарные.

В администрации Благовещенска добавили, что пламя повредило не только игрушки и цветы, но и часть сценического комплекса, на котором разместили мемориал. «Сгорела часть сцены, деревянные перекладины повреждены, и плитка потрескалась, нужно будет проводить ремонтные работы. Восстановлением занимается муниципальное предприятие ГСТК», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Между тем к 14 часам дня на площади Ленина уже не было игрушек и цветов, на месте работали сотрудники ГСТК, они очищали пострадавшую сцену. Уцелевшие игрушки и цветы перевезли в другое место. Теперь они лежат в сквера Мира возле памятника «Мир, Жизнь и Отечество защитившим».

Просмотров всего: 834

#пожар в Кемерове #пожары #происшествия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Где видео?

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Появилось....

  • god_save_the_queen

    god_save_the_queen
    1 час назад

    очень символично: загорелся мемориал в память о погибших от пожара.

    и аккурат после спора о том, куда увозить игрушки, теперь и думать не надо (хотя часть всё же уцелела).

    по поводу организаторов: поубавится ли теперь их пыл? быть ответственным за расстановку мимишных игрушек и свечек в честь памяти это одно, а отвечать за ущерб свои рублём - совсем другое.

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    god_save_the_queen

    очень символично: загорелся мемориал в память о погибших от пожара.

    и аккурат после спора о том, куда увозить игрушки, теперь и думать не надо (хотя часть всё же уцелела).

    по поводу организаторов: поубавится ли теперь их пыл? быть ответственным за расстановку мимишных игрушек и свечек в честь памяти это одно, а отвечать за ущерб свои рублём - совсем другое.



    Ну, пусть теперь поспорят - кто из них был первее?((

  • Игорь Меметов

    Игорь Меметов
    56 минут назад

    Я думаю, вас не должно волновать, кто и как за это будет отвечать

  • Oldlord

    Oldlord
    54 минуты назад

    Ибо нефиг было...

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