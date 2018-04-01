Благовещенский мемориал в память о погибших в Кемерове загорелся от свечи (видео)

Как рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в амурском управлении МЧС, произошедшее запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. После просмотра записи выяснилось, что огонь перекинулся на игрушки и цветы от горевшей свечи. Произошло это из-за сильного ветра.

В распоряжении редакции Амур.инфо оказалось видео с камер наблюдения. В момент возгорания мемориал попал в объектив только одной камеры. На кадрах видно, как вначале появляется легкий дымок, а затем начинает полыхать пламя. Через некоторое время к месту подъезжают пожарные.

В администрации Благовещенска добавили, что пламя повредило не только игрушки и цветы, но и часть сценического комплекса, на котором разместили мемориал. «Сгорела часть сцены, деревянные перекладины повреждены, и плитка потрескалась, нужно будет проводить ремонтные работы. Восстановлением занимается муниципальное предприятие ГСТК», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Между тем к 14 часам дня на площади Ленина уже не было игрушек и цветов, на месте работали сотрудники ГСТК, они очищали пострадавшую сцену. Уцелевшие игрушки и цветы перевезли в другое место. Теперь они лежат в сквера Мира возле памятника «Мир, Жизнь и Отечество защитившим».