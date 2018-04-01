В Приамурье до сих пор не началась продажа льготных билетов в Москву

1 апреля в Приамурье должна была начать действовать программа субсидированных авиаперевозок. С этого дня каждый год традиционно начинаются льготные полеты по маршруту Благовещенск – Москва – Благовещенск. Но до сих пор продажа льготных билетов не открылась.

Ситуацию прокомментировали в министерстве строительства и транспорта Амурской области. Как пояснили в пресс-службе ведомства, авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Северный ветер», которые осуществляют перевозки по этому маршруту, по льготной программе еще не начали работать ни в одном регионе, в том числе и в Приамурье.

По информации авиационных агентств в Благовещенске, перевозчик «Уральские авиалинии» откроет продажи льготных билетов в понедельник, 2 апреля. «Северный ветер» заверяет, что на неделе также начнет выполнять полеты по субсидированной программе.

«На сегодняшний день открыты продажи субсидированных билетов для льготной категории граждан только авиакомпании "Аэрофолот", у нас эта авиакомпания не выполняет полеты. Министерство транспорта и строительства области уже месяц ведет ежедневную работу как с министерством транспорта РФ, так и с руководством Росавиации и авиакомпаний по решению вопроса открытия продаж субсидированных билетов. Продажи билетов авиакомпании начнут синхронно по всей России», – сообщили в региональном министерстве.