Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:03 0

В Приамурье до сих пор не началась продажа льготных билетов в Москву

В Приамурье до сих пор не началась продажа льготных билетов в Москву

1 апреля в Приамурье должна была начать действовать программа субсидированных авиаперевозок. С этого дня каждый год традиционно начинаются льготные полеты по маршруту Благовещенск – Москва – Благовещенск. Но до сих пор продажа льготных билетов не открылась.

Ситуацию прокомментировали в министерстве строительства и транспорта Амурской области. Как пояснили в пресс-службе ведомства, авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Северный ветер», которые осуществляют перевозки по этому маршруту, по льготной программе еще не начали работать ни в одном регионе, в том числе и в Приамурье.

По информации авиационных агентств в Благовещенске, перевозчик «Уральские авиалинии» откроет продажи льготных билетов в понедельник, 2 апреля. «Северный ветер» заверяет, что на неделе также начнет выполнять полеты по субсидированной программе.

«На сегодняшний день открыты продажи субсидированных билетов для льготной категории граждан только авиакомпании "Аэрофолот", у нас эта авиакомпания не выполняет полеты. Министерство транспорта и строительства области уже месяц ведет ежедневную работу как с министерством транспорта РФ, так и с руководством Росавиации и авиакомпаний по решению вопроса открытия продаж субсидированных билетов. Продажи билетов авиакомпании начнут синхронно по всей России», – сообщили в региональном министерстве.

Просмотров всего: 473

#областная власть #транспорт

распечатать


Происшествия 43

Поведение школьниц возмутило пассажиров поезда на Дальнем Востоке
Происшествия 1

В Тамбовском районе будут судить водителя, из-за которого погиб пассажир
Общество 7

Амурчан призывают не пользоваться машинами во время циклона
Происшествия 2

В Благовещенске автомобиль сбил пешехода и уехал
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь