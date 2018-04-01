В Амурской области выбрали лучшего чтеца среди школьников

В минувшую пятницу, 30 марта, в Благовещенске выбирали лучших чтецов среди школьников со всей области. Региональный конкурс «Живая классика» прошел в институте развития образования. Доказать, что они лучшие, приехали 28 участников – победители подобных конкурсов в своих муниципальных образованиях.

Дети от 10 до 17 лет читали отрывки из самых разных произведений, подчас трогая слушателей до слез. Жюри, которое возглавил журналист Павел Савинкин, оценивали чтецов по нескольким пунктам, в том числе артистизм и грамотность.

Из 28 участников предстояло выбрать троих победителей, и это оказалось нелегкой задачей. Но первое место в итоге единогласно присудили школьнице Владиславе Чикановой из Талдана.

Она прочитала отрывок из повести «Чучело» Владимира Железникова. Второе место заняла Елизавета Недяк из Серышева и третье – Полина Васильева из Усть-Ивановки.

Победители поедут на всероссийский этап конкурса, он пройдет в Артеке. Конкурс юных чтецов проходит во всех регионах России при поддержке Минобра и Минкультуры, а количество участников ежегодно превышает два миллиона человек.