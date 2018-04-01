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Амурские спасатели отправились подрывать лед

Амурские спасатели отправились подрывать лед

1 апреля восемь спасателей Амурского поисково-спасательного отряда отправились на взрывные работы в местах вероятного формирования ледовых заторов на Верхнем Амуре. Они будут работать с 4 по 13 апреля в Шимановском, Магдагачинском и Сковородинском районах. За время произведения работ будет использовано 1 080 килограммов взрывчатого вещества.

Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ. на территории Амурской области уже началось вскрытие рек. На реках и водохранилищах сохраняется ледостав, в связи с повышением дневных температур начались процессы изменения структуры льда и уменьшение прочности.

Формирование заторов льда на реке Амур, связанных с повышением уровня воды, может привезти к подтоплению четырех населенных пунктов в трех районах области. Для того чтобы избежать заторов льда и связанных с ними разливов рек, ежегодно проводятся подрывы. Взрывчатые вещества закладываются в строго определённых местах – там, где возможно образование заторов.

Накануне спасатели прошли строевой смотр на предмет готовности техники и оборудования, экипировки, укомплектованности вещевых мешков, наличию необходимых для убытия документов, вопросов проживания и питания личного состава. Группа готова к выполнению необходимых задач.

Подрыв льда является одним из мероприятий по подготовке области к безопасному пропуску весенних паводков 2018 года.

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#природа

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