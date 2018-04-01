Благовещенцев приглашают на пасхальные богослужения

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На сайте Благовещенской епархии появилось расписание богослужений на Страстную неделю и на Пасху. В 2018 году Пасху отпразднуют в ночь с 7 на 8 апреля. С 22 часов в храмах Благовещенска будет читаться книга деяний святых апостолов. За час до полуночи начнется воскресная полунощница, а затем – крестный ход вокруг храма.

В понедельник, вторник и среду Страстной недели, 2, 3 и 4 апреля, в храмах города будет служиться литургия. Причаститься к ней можно будет после исповеди. Исповедников в эти дни приходит особенно много, поэтому время совершения в храмах лучше узнать заранее, сообщается на сайте епархии.

«В четверг, 5 апреля, церковь вспоминает важнейшее евангельское событие – Тайную вечерю, на которой Господь установил Таинство Причащения. Большинство христиан стремятся принять Святые Христовы Тайны именно в этот день. Вечером этого же дня в храмах читаются 12 Евангелий о Страстях Христовых. Слушать их принято с зажженными свечами. По благочестивой традиции, огонек от этих свеч верующие стараются принести из храма домой и затеплить от него лампадку перед иконами», – говорится на сайте.

Пятница, 6 апреля, – день особо строгого поста. В середине дня, обычно около 12 часов, совершается вынос плащаницы Христовой. До ее выноса верующие воздерживаются от пищи и воды. В субботу, 7 апреля, вспоминается погребение Иисуса Христа.

«В этом году Великая суббота совпадает с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, тезоименитством столицы Амурской области и престольным праздником Благовещенского кафедрального собора. Из-за этого пересечения традиционного крестного хода и выпускания голубей у главного храма города не будет – дабы не отнимать торжественности и значимости у грядущей Пасхи Господни. После Божественной литургии этого дня освящаются пасхальные яства – куличи и пасхи», – сообщили в епархии.

Ознакомиться с подробным расписанием богослужений в храмах можно по ссылке.