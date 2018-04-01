Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:00 0

В России официально перестала существовать профессия стенографиста

В России официально перестала существовать профессия стенографиста
Фото: iPhones.ru

В России упразднили должности «Секретарь-стенографистка», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро». Приказ об этом подписал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Эти профессии были включены в принятый 20 лет назад квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Устанавливалось, что стенографистки должны иметь среднее образование и специальную подготовку, позволяющую фиксировать текст со скоростью до 110 слов в минуту. В обязанности специалистов входила стенографическая запись докладов, лекций и выступлений на конференциях, собраниях, семинарах и иных мероприятиях, ведение протоколов заседаний и совещаний, а также подготовка деловых писем и других документов под диктовку руководителей. Должность секретарей-стенографистов могли занимать обладатели даже начального образования.

Решение об исключении таких профессий из квалификационного справочника может объясняться их невостребованностью, пишет «Фонтантку.ру».

Просмотров всего: 349

#жизнь

распечатать


Общество

В Амурской области выбрали лучшего чтеца среди школьников
Общество 18

Блогер Илья Варламов посетит Благовещенск 2 апреля
Общество 1

Россиянин решил оформить дальневосточный гектар в виде знака Бэтмена
Экономика 7

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь