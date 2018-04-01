В России официально перестала существовать профессия стенографиста

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В России упразднили должности «Секретарь-стенографистка», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро». Приказ об этом подписал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Эти профессии были включены в принятый 20 лет назад квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Устанавливалось, что стенографистки должны иметь среднее образование и специальную подготовку, позволяющую фиксировать текст со скоростью до 110 слов в минуту. В обязанности специалистов входила стенографическая запись докладов, лекций и выступлений на конференциях, собраниях, семинарах и иных мероприятиях, ведение протоколов заседаний и совещаний, а также подготовка деловых писем и других документов под диктовку руководителей. Должность секретарей-стенографистов могли занимать обладатели даже начального образования.

Решение об исключении таких профессий из квалификационного справочника может объясняться их невостребованностью, пишет «Фонтантку.ру».