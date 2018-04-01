В Благовещенске опекун обманула сироту на 300 тысяч рублей

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Прокуратура Благовещенска провела проверку по заявлению сироты. Девушка сообщила, что опекун присвоила себе ее деньги. Узнала об этом, когда ей исполнилось 18 лет и она пошла проверять свой счет в банке. Оказалось, что денег нет – опекун не оформляла счет на ее имя.

После смерти родителей несовершеннолетнюю передали под опеку ее двоюродной сестре. С 1 декабря 2009 года сироте была назначена социальная пенсия по случаю потери кормильца. По заявлению опекуна, выплата пенсии производилась через почтовое отделение связи. Сделано это было нарочно.

С октября 2015 года подопечная не проживала с опекуном, а жила в общежитии колледжа, в котором обучалась. После того как она перестала проживать с опекуном, на иждивении у нее не находилась, деньги опекун ей не передавала. С октября 2015 года по ноябрь 2017 года общая сумма выплат составила более 300 тысяч рублей.

Вместе с тем, опекун, нарушив требования федерального закона «Об опеке и попечительстве», на протяжении длительного времени незаконно распоряжалась деньгами подопечной, тратив их на собственные нужды. Действиями опекуна девушке причинен значительный материальный ущерб.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурор Благовещенска материалы проверки направил в следственные органы. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

Кроме того, проверкой установлено, что со стороны органа опеки и попечительства города надзор за исполнением опекуном своих обязанностей в отношении подопечной должным образом не осуществлялся, реальные меры по защите прав подопечной не принимались.

По данному факту заместитель прокурора города в адрес начальника управления образования администрации города Благовещенска внес представление об устранении нарушений законодательства, регулирующего вопросы опеки и попечительства, которое рассмотрено и удовлетворено. Одному должностному лицу объявлен выговор, сообщает прокуратура области.