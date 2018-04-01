В Благовещенске опекун обманула сироту на 300 тысяч рублей
Прокуратура Благовещенска провела проверку по заявлению сироты. Девушка сообщила, что опекун присвоила себе ее деньги. Узнала об этом, когда ей исполнилось 18 лет и она пошла проверять свой счет в банке. Оказалось, что денег нет – опекун не оформляла счет на ее имя.
После смерти родителей несовершеннолетнюю передали под опеку ее двоюродной сестре. С 1 декабря 2009 года сироте была назначена социальная пенсия по случаю потери кормильца. По заявлению опекуна, выплата пенсии производилась через почтовое отделение связи. Сделано это было нарочно.
С октября 2015 года подопечная не проживала с опекуном, а жила в общежитии колледжа, в котором обучалась. После того как она перестала проживать с опекуном, на иждивении у нее не находилась, деньги опекун ей не передавала. С октября 2015 года по ноябрь 2017 года общая сумма выплат составила более 300 тысяч рублей.
Вместе с тем, опекун, нарушив требования федерального закона «Об опеке и попечительстве», на протяжении длительного времени незаконно распоряжалась деньгами подопечной, тратив их на собственные нужды. Действиями опекуна девушке причинен значительный материальный ущерб.
В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурор Благовещенска материалы проверки направил в следственные органы. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).
Кроме того, проверкой установлено, что со стороны органа опеки и попечительства города надзор за исполнением опекуном своих обязанностей в отношении подопечной должным образом не осуществлялся, реальные меры по защите прав подопечной не принимались.
По данному факту заместитель прокурора города в адрес начальника управления образования администрации города Благовещенска внес представление об устранении нарушений законодательства, регулирующего вопросы опеки и попечительства, которое рассмотрено и удовлетворено. Одному должностному лицу объявлен выговор, сообщает прокуратура области.
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